https://ria.ru/20241019/gubernator-1978858031.html
В результате атаки БПЛА в Брянской области пострадавших нет
В результате атаки БПЛА в Брянской области пострадавших нет - РИА Новости, 19.10.2024
В результате атаки БПЛА в Брянской области пострадавших нет
Пострадавших в Брянской области, над которой ночью сбили 13 БПЛА, в том числе три реактивных, нет, работают оперативные службы, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T07:47
2024-10-19T07:47
2024-10-19T07:59
происшествия
брянская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978115283_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_5230fd434c67641ee80c423f8f0bdc1d.jpg
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Пострадавших в Брянской области, над которой ночью сбили 13 БПЛА, в том числе три реактивных, нет, работают оперативные службы, сообщил губернатор Александр Богомаз.Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении 13 украинских беспилотников над Брянской областью."Тринадцать БПЛА самолетного типа, из которых три - реактивные, уничтожены на данный момент силами ПВО Министерства обороны РФ над нашим регионом. Пострадавших нет. Работают оперативные и экстренные службы", - написал глава региона в Telegram-канале.
https://ria.ru/20241019/bespilotnik-1978856741.html
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978115283_0:0:1751:1313_1920x0_80_0_0_364beb84e04a5067bd59dfea32d72407.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянская область
Происшествия, Брянская область
В результате атаки БПЛА в Брянской области пострадавших нет
Пострадавших в результате атаки БПЛА в Брянской области нет, сообщил губернатор