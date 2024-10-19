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В результате атаки БПЛА в Брянской области пострадавших нет - РИА Новости, 19.10.2024
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07:47 19.10.2024 (обновлено: 07:59 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/gubernator-1978858031.html
В результате атаки БПЛА в Брянской области пострадавших нет
В результате атаки БПЛА в Брянской области пострадавших нет - РИА Новости, 19.10.2024
В результате атаки БПЛА в Брянской области пострадавших нет
Пострадавших в Брянской области, над которой ночью сбили 13 БПЛА, в том числе три реактивных, нет, работают оперативные службы, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T07:47
2024-10-19T07:59
происшествия
брянская область
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Пострадавших в Брянской области, над которой ночью сбили 13 БПЛА, в том числе три реактивных, нет, работают оперативные службы, сообщил губернатор Александр Богомаз.Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении 13 украинских беспилотников над Брянской областью."Тринадцать БПЛА самолетного типа, из которых три - реактивные, уничтожены на данный момент силами ПВО Министерства обороны РФ над нашим регионом. Пострадавших нет. Работают оперативные и экстренные службы", - написал глава региона в Telegram-канале.
https://ria.ru/20241019/bespilotnik-1978856741.html
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происшествия, брянская область
Происшествия, Брянская область
В результате атаки БПЛА в Брянской области пострадавших нет

Пострадавших в результате атаки БПЛА в Брянской области нет, сообщил губернатор

© AP Photo / Dave KolpackБПЛА
БПЛА - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© AP Photo / Dave Kolpack
БПЛА . Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Пострадавших в Брянской области, над которой ночью сбили 13 БПЛА, в том числе три реактивных, нет, работают оперативные службы, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении 13 украинских беспилотников над Брянской областью.
"Тринадцать БПЛА самолетного типа, из которых три - реактивные, уничтожены на данный момент силами ПВО Министерства обороны РФ над нашим регионом. Пострадавших нет. Работают оперативные и экстренные службы", - написал глава региона в Telegram-канале.
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ПроисшествияБрянская область
 
 
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