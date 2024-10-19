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В Подмосковье на трассе М-7 загорелись грузовик и газель - РИА Новости, 19.10.2024
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17:31 19.10.2024 (обновлено: 17:59 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/gruzovik-1978901664.html
В Подмосковье на трассе М-7 загорелись грузовик и газель
В Подмосковье на трассе М-7 загорелись грузовик и газель - РИА Новости, 19.10.2024
В Подмосковье на трассе М-7 загорелись грузовик и газель
Грузовик и газель столкнулись и загорелись на 55-м километре трассы М-7 в Подмосковье, никто не пострадал, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T17:31
2024-10-19T17:59
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Грузовик и газель столкнулись и загорелись на 55-м километре трассы М-7 в Подмосковье, никто не пострадал, сообщает МЧС России в Telegram-канале. "В городском округе Богородский на 55-м километре трассы М-7 столкнулись грузовик и газель. Оба авто загорелись. Никто не пострадал", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что на месте работают восемь специалистов и две единицы техники.
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московская область (подмосковье)
россия
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60
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Грузовик и газель после столкновения на 55-м километре трассы М-7 в Подмосковье
Грузовик и газель загорелись после столкновения на 55-м километре трассы М-7 в Подмосковье, пострадавших нет, сообщает МЧС
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подмосковье на трассе М-7 загорелись грузовик и газель

В Подмосковье на трассе М-7 столкнулись и загорелись грузовик и газель

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Грузовик и газель столкнулись и загорелись на 55-м километре трассы М-7 в Подмосковье, никто не пострадал, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
"В городском округе Богородский на 55-м километре трассы М-7 столкнулись грузовик и газель. Оба авто загорелись. Никто не пострадал", - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что на месте работают восемь специалистов и две единицы техники.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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