https://ria.ru/20241019/gruzovik-1978901664.html

В Подмосковье на трассе М-7 загорелись грузовик и газель

В Подмосковье на трассе М-7 загорелись грузовик и газель - РИА Новости, 19.10.2024

В Подмосковье на трассе М-7 загорелись грузовик и газель

Грузовик и газель столкнулись и загорелись на 55-м километре трассы М-7 в Подмосковье, никто не пострадал, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T17:31

2024-10-19T17:31

2024-10-19T17:59

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Грузовик и газель столкнулись и загорелись на 55-м километре трассы М-7 в Подмосковье, никто не пострадал, сообщает МЧС России в Telegram-канале. "В городском округе Богородский на 55-м километре трассы М-7 столкнулись грузовик и газель. Оба авто загорелись. Никто не пострадал", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что на месте работают восемь специалистов и две единицы техники.

https://ria.ru/20241018/dtp-1978635161.html

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Грузовик и газель после столкновения на 55-м километре трассы М-7 в Подмосковье Грузовик и газель загорелись после столкновения на 55-м километре трассы М-7 в Подмосковье, пострадавших нет, сообщает МЧС 2024-10-19T17:31 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)