https://ria.ru/20241019/gruzovik-1978901664.html
В Подмосковье на трассе М-7 загорелись грузовик и газель
В Подмосковье на трассе М-7 загорелись грузовик и газель - РИА Новости, 19.10.2024
В Подмосковье на трассе М-7 загорелись грузовик и газель
Грузовик и газель столкнулись и загорелись на 55-м километре трассы М-7 в Подмосковье, никто не пострадал, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T17:31
2024-10-19T17:31
2024-10-19T17:59
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/13/1978902507_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f8540d2d838c6905cb9939a9ffeff635.jpg
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Грузовик и газель столкнулись и загорелись на 55-м километре трассы М-7 в Подмосковье, никто не пострадал, сообщает МЧС России в Telegram-канале. "В городском округе Богородский на 55-м километре трассы М-7 столкнулись грузовик и газель. Оба авто загорелись. Никто не пострадал", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что на месте работают восемь специалистов и две единицы техники.
https://ria.ru/20241018/dtp-1978635161.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/13/1978902507_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_cf42920fe8a1e11e500fd7a22fcc3a5c.jpg
Грузовик и газель после столкновения на 55-м километре трассы М-7 в Подмосковье
Грузовик и газель загорелись после столкновения на 55-м километре трассы М-7 в Подмосковье, пострадавших нет, сообщает МЧС
2024-10-19T17:31
true
PT0M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подмосковье на трассе М-7 загорелись грузовик и газель
В Подмосковье на трассе М-7 столкнулись и загорелись грузовик и газель