Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Горловке девять натовских снарядов
© РИА НовостиПоследствия обстрела со стороны ВСУ кассетными боеприпасами
© РИА Новости
Последствия обстрела со стороны ВСУ кассетными боеприпасами. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Никитовскому району Горловки девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетные, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 00.00 (совпадает с мск - ред.) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08.10 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров... 09.50 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров; 12.20 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.
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Сообщается также, что в 14.15 украинские войска обстреляли Горловку двумя кассетными снарядами.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
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