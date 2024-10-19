https://ria.ru/20241019/geksakoptery-1978905456.html

Минобороны показало кадры уничтожения гексакоптеров в Харьковской области

Минобороны показало кадры уничтожения гексакоптеров в Харьковской области - РИА Новости, 19.10.2024

Минобороны показало кадры уничтожения гексакоптеров в Харьковской области

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения тяжелых украинских гексакоптеров "Баба Яга" в Харьковской области. РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T18:13

2024-10-19T18:13

2024-10-19T18:13

специальная военная операция на украине

харьковская область

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения тяжелых украинских гексакоптеров "Баба Яга" в Харьковской области. "Военнослужащие группировки войск "Север" практикуют тактику выслеживания боевых БПЛА ВСУ и их уничтожения. На кадрах объективного контроля расчеты FPV-дронов уничтожили два беспилотных летательных аппарата типа "Баба Яга" боевиков ВСУ в зоне проведения СВО в Харьковской области в воздухе", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241013/drony-1977847965.html

харьковская область

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Уничтожение тяжелых гексакоптеров "Баба Яга" Взяли на таран: уничтожение тяжелых гексакоптеров «Баба Яга» ВСУ в Харьковской области. 2024-10-19T18:13 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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харьковская область, россия, вооруженные силы украины