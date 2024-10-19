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Минобороны показало кадры уничтожения гексакоптеров в Харьковской области - РИА Новости, 19.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:13 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/geksakoptery-1978905456.html
Минобороны показало кадры уничтожения гексакоптеров в Харьковской области
Минобороны показало кадры уничтожения гексакоптеров в Харьковской области - РИА Новости, 19.10.2024
Минобороны показало кадры уничтожения гексакоптеров в Харьковской области
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения тяжелых украинских гексакоптеров "Баба Яга" в Харьковской области. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T18:13
2024-10-19T18:13
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения тяжелых украинских гексакоптеров "Баба Яга" в Харьковской области. "Военнослужащие группировки войск "Север" практикуют тактику выслеживания боевых БПЛА ВСУ и их уничтожения. На кадрах объективного контроля расчеты FPV-дронов уничтожили два беспилотных летательных аппарата типа "Баба Яга" боевиков ВСУ в зоне проведения СВО в Харьковской области в воздухе", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241013/drony-1977847965.html
харьковская область
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Уничтожение тяжелых гексакоптеров "Баба Яга"
Взяли на таран: уничтожение тяжелых гексакоптеров «Баба Яга» ВСУ в Харьковской области.
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харьковская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны показало кадры уничтожения гексакоптеров в Харьковской области

Минобороны опубликовало кадры уничтожения украинских гексакоптеров "Баба Яга"

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения тяжелых украинских гексакоптеров "Баба Яга" в Харьковской области.
"Военнослужащие группировки войск "Север" практикуют тактику выслеживания боевых БПЛА ВСУ и их уничтожения. На кадрах объективного контроля расчеты FPV-дронов уничтожили два беспилотных летательных аппарата типа "Баба Яга" боевиков ВСУ в зоне проведения СВО в Харьковской области в воздухе", - говорится в сообщении.
Уничтожение расчетами БПЛА минных заграждений ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
Минобороны опубликовало кадры уничтожения минного шлагбаума ВСУ
13 октября, 18:04
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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