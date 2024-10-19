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В Москве на улице Мосфильмовская повредили газопровод
В Москве на улице Мосфильмовская повредили газопровод - РИА Новости, 19.10.2024
В Москве на улице Мосфильмовская повредили газопровод
Газопровод был поврежден на улице Мосфильмовская в Москве при производстве работ частной строительной компанией, утечка оперативно устранена, угрозы для... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T17:19
2024-10-19T17:19
2024-10-19T17:36
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мосгаз
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Газопровод был поврежден на улице Мосфильмовская в Москве при производстве работ частной строительной компанией, утечка оперативно устранена, угрозы для населения не было, сообщается в Telegram-канале АО "Мосгаз"."В центральную диспетчерскую АО "МОСГАЗ" поступило сообщение: на территории строительного объекта по адресу: улица Мосфильмовская, дом 31А при производстве работ частной строительной компанией был поврежден газопровод. На место инцидента оперативно прибыла аварийно-спасательная бригада АО "МОСГАЗ", - говорится в сообщении.Отмечается, что утечка газа была оперативно устранена, отключения потребителей от газоснабжения не было. Угрозы для населения данный инцидент не представил.
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москва, происшествия, мосгаз, россия
Москва, Происшествия, Мосгаз, Россия
В Москве на улице Мосфильмовская повредили газопровод
На Мосфильмовской улице в Москве был поврежден газопровод, утечка газа устранена