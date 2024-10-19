Рейтинг@Mail.ru
В Москве на улице Мосфильмовская повредили газопровод - РИА Новости, 19.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:19 19.10.2024 (обновлено: 17:36 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/gazoprovod-1978900777.html
В Москве на улице Мосфильмовская повредили газопровод
В Москве на улице Мосфильмовская повредили газопровод - РИА Новости, 19.10.2024
В Москве на улице Мосфильмовская повредили газопровод
Газопровод был поврежден на улице Мосфильмовская в Москве при производстве работ частной строительной компанией, утечка оперативно устранена, угрозы для... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T17:19
2024-10-19T17:36
москва
происшествия
мосгаз
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106770/40/1067704082_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_f72f48d6273a692b072c7225dff47c23.jpg
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Газопровод был поврежден на улице Мосфильмовская в Москве при производстве работ частной строительной компанией, утечка оперативно устранена, угрозы для населения не было, сообщается в Telegram-канале АО "Мосгаз"."В центральную диспетчерскую АО "МОСГАЗ" поступило сообщение: на территории строительного объекта по адресу: улица Мосфильмовская, дом 31А при производстве работ частной строительной компанией был поврежден газопровод. На место инцидента оперативно прибыла аварийно-спасательная бригада АО "МОСГАЗ", - говорится в сообщении.Отмечается, что утечка газа была оперативно устранена, отключения потребителей от газоснабжения не было. Угрозы для населения данный инцидент не представил.
https://ria.ru/20241006/utechka-1976638656.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106770/40/1067704082_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_c96dd6a6251e1ebd47ddcbf0536257fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, происшествия, мосгаз, россия
Москва, Происшествия, Мосгаз, Россия
В Москве на улице Мосфильмовская повредили газопровод

На Мосфильмовской улице в Москве был поврежден газопровод, утечка газа устранена

© Fotolia / Iren MorozГазопровод
Газопровод - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© Fotolia / Iren Moroz
Газопровод. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Газопровод был поврежден на улице Мосфильмовская в Москве при производстве работ частной строительной компанией, утечка оперативно устранена, угрозы для населения не было, сообщается в Telegram-канале АО "Мосгаз".
"В центральную диспетчерскую АО "МОСГАЗ" поступило сообщение: на территории строительного объекта по адресу: улица Мосфильмовская, дом 31А при производстве работ частной строительной компанией был поврежден газопровод. На место инцидента оперативно прибыла аварийно-спасательная бригада АО "МОСГАЗ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что утечка газа была оперативно устранена, отключения потребителей от газоснабжения не было. Угрозы для населения данный инцидент не представил.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
В Нижегородской области произошла утечка серной кислоты
6 октября, 18:40
 
МоскваПроисшествияМосгазРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала