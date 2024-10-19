https://ria.ru/20241019/gazoprovod-1978900777.html

В Москве на улице Мосфильмовская повредили газопровод

В Москве на улице Мосфильмовская повредили газопровод - РИА Новости, 19.10.2024

В Москве на улице Мосфильмовская повредили газопровод

Газопровод был поврежден на улице Мосфильмовская в Москве при производстве работ частной строительной компанией, утечка оперативно устранена, угрозы для... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T17:19

2024-10-19T17:19

2024-10-19T17:36

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происшествия

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Газопровод был поврежден на улице Мосфильмовская в Москве при производстве работ частной строительной компанией, утечка оперативно устранена, угрозы для населения не было, сообщается в Telegram-канале АО "Мосгаз"."В центральную диспетчерскую АО "МОСГАЗ" поступило сообщение: на территории строительного объекта по адресу: улица Мосфильмовская, дом 31А при производстве работ частной строительной компанией был поврежден газопровод. На место инцидента оперативно прибыла аварийно-спасательная бригада АО "МОСГАЗ", - говорится в сообщении.Отмечается, что утечка газа была оперативно устранена, отключения потребителей от газоснабжения не было. Угрозы для населения данный инцидент не представил.

https://ria.ru/20241006/utechka-1976638656.html

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москва, происшествия, мосгаз, россия