https://ria.ru/20241019/gaza-1978929258.html

Число погибших при израильском ударе в Газе превысило 70

Число погибших при израильском ударе в Газе превысило 70 - РИА Новости, 19.10.2024

Число погибших при израильском ударе в Газе превысило 70

Число погибших при израильском ударе по району Бейт-Лахия на севере сектора Газа превысило 70, десятки ранены, сообщил медиаофис правительства Газы. РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T23:51

2024-10-19T23:51

2024-10-19T23:56

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КАИР, 19 окт - РИА Новости. Число погибших при израильском ударе по району Бейт-Лахия на севере сектора Газа превысило 70, десятки ранены, сообщил медиаофис правительства Газы.Ранее палестинский телеканал Al Aqsa сообщил, что по меньшей мере 60 человек погибли в результате израильского удара по Бейт-Лахии."Израильская оккупационная армия совершила ужасную резню в Бейт-Лахии в провинции Север сектора Газа, ее жертвами стали 73 человек, десятки ранены и считаются пропавшими без вести, большинство - женщины и дети", - говорится в заявлении медиаофиса.В заявлении сообщается, что Израиль совершил обстрел жилых площадей, в которых находятся мирные жители.В последние дни Израиль регулярно наносит авиаудары по северу сектора Газа, в том числе лагерю Джебалия, в котором проживает большое число палестинских беженцев. Минздрав Газы назвал ситуацию на севере анклава катастрофической.

https://ria.ru/20241019/zalozhniki-1978897852.html

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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году