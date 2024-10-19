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Число погибших при израильском ударе в Газе превысило 70 - РИА Новости, 19.10.2024
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23:51 19.10.2024 (обновлено: 23:56 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/gaza-1978929258.html
Число погибших при израильском ударе в Газе превысило 70
Число погибших при израильском ударе в Газе превысило 70 - РИА Новости, 19.10.2024
Число погибших при израильском ударе в Газе превысило 70
Число погибших при израильском ударе по району Бейт-Лахия на севере сектора Газа превысило 70, десятки ранены, сообщил медиаофис правительства Газы. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T23:51
2024-10-19T23:56
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 19 окт - РИА Новости. Число погибших при израильском ударе по району Бейт-Лахия на севере сектора Газа превысило 70, десятки ранены, сообщил медиаофис правительства Газы.Ранее палестинский телеканал Al Aqsa сообщил, что по меньшей мере 60 человек погибли в результате израильского удара по Бейт-Лахии."Израильская оккупационная армия совершила ужасную резню в Бейт-Лахии в провинции Север сектора Газа, ее жертвами стали 73 человек, десятки ранены и считаются пропавшими без вести, большинство - женщины и дети", - говорится в заявлении медиаофиса.В заявлении сообщается, что Израиль совершил обстрел жилых площадей, в которых находятся мирные жители.В последние дни Израиль регулярно наносит авиаудары по северу сектора Газа, в том числе лагерю Джебалия, в котором проживает большое число палестинских беженцев. Минздрав Газы назвал ситуацию на севере анклава катастрофической.
https://ria.ru/20241019/zalozhniki-1978897852.html
https://ria.ru/20241019/gaza-1978847656.html
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Число погибших при израильском ударе в Газе превысило 70

При израильском ударе по району в секторе Газа погибли более 70 человек

© AP Photo / Hatem MoussaСектор Газа
Сектор Газа - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© AP Photo / Hatem Moussa
Сектор Газа. Архивное фото
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КАИР, 19 окт - РИА Новости. Число погибших при израильском ударе по району Бейт-Лахия на севере сектора Газа превысило 70, десятки ранены, сообщил медиаофис правительства Газы.
Ранее палестинский телеканал Al Aqsa сообщил, что по меньшей мере 60 человек погибли в результате израильского удара по Бейт-Лахии.
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"Израильская оккупационная армия совершила ужасную резню в Бейт-Лахии в провинции Север сектора Газа, ее жертвами стали 73 человек, десятки ранены и считаются пропавшими без вести, большинство - женщины и дети", - говорится в заявлении медиаофиса.
В заявлении сообщается, что Израиль совершил обстрел жилых площадей, в которых находятся мирные жители.
В последние дни Израиль регулярно наносит авиаудары по северу сектора Газа, в том числе лагерю Джебалия, в котором проживает большое число палестинских беженцев. Минздрав Газы назвал ситуацию на севере анклава катастрофической.
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В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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