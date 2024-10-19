https://ria.ru/20241019/gaza-1978928669.html
В Газе при израильском ударе погибли не менее 60 человек, сообщили СМИ
В Газе при израильском ударе погибли не менее 60 человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.10.2024
В Газе при израильском ударе погибли не менее 60 человек, сообщили СМИ
По меньшей мере 60 человек погибли в результате израильского удара по городу Бейт-Лахия на севере сектора Газа, сообщил палестинский телеканал Al Aqsa. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T23:40
2024-10-19T23:40
2024-10-19T23:57
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 19 окт — РИА Новости. По меньшей мере 60 человек погибли в результате израильского удара по городу Бейт-Лахия на севере сектора Газа, сообщил палестинский телеканал Al Aqsa."Число погибших при обстреле оккупацией нескольких домов <…> в Бейт-Лахия на севере сектора Газа достигло 60, есть раненые", — говорится в сообщении телеканала.В последние дни Израиль регулярно наносит авиаудары по северу сектора Газа, в том числе лагерю Джебалия, в котором проживает большое число палестинских беженцев. Минздрав Газы назвал ситуацию на севере анклава катастрофической.
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Газе при израильском ударе погибли не менее 60 человек, сообщили СМИ
Al Aqsa: при израильском ударе по Бейт-Лахия погибли не менее 60 человек