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В Газе при израильском ударе погибли не менее 60 человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.10.2024
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23:40 19.10.2024 (обновлено: 23:57 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/gaza-1978928669.html
В Газе при израильском ударе погибли не менее 60 человек, сообщили СМИ
В Газе при израильском ударе погибли не менее 60 человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.10.2024
В Газе при израильском ударе погибли не менее 60 человек, сообщили СМИ
По меньшей мере 60 человек погибли в результате израильского удара по городу Бейт-Лахия на севере сектора Газа, сообщил палестинский телеканал Al Aqsa. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T23:40
2024-10-19T23:57
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 19 окт — РИА Новости. По меньшей мере 60 человек погибли в результате израильского удара по городу Бейт-Лахия на севере сектора Газа, сообщил палестинский телеканал Al Aqsa."Число погибших при обстреле оккупацией нескольких домов &lt;…&gt; в Бейт-Лахия на севере сектора Газа достигло 60, есть раненые", — говорится в сообщении телеканала.В последние дни Израиль регулярно наносит авиаудары по северу сектора Газа, в том числе лагерю Джебалия, в котором проживает большое число палестинских беженцев. Минздрав Газы назвал ситуацию на севере анклава катастрофической.
https://ria.ru/20241019/zalozhniki-1978897852.html
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60
в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Газе при израильском ударе погибли не менее 60 человек, сообщили СМИ

Al Aqsa: при израильском ударе по Бейт-Лахия погибли не менее 60 человек

© AP Photo / Ismael Abu DayyahДым над городом в сектора Газа
Дым над городом в сектора Газа - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© AP Photo / Ismael Abu Dayyah
Дым над городом в сектора Газа. Архивное фото
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КАИР, 19 окт — РИА Новости. По меньшей мере 60 человек погибли в результате израильского удара по городу Бейт-Лахия на севере сектора Газа, сообщил палестинский телеканал Al Aqsa.
"Число погибших при обстреле оккупацией нескольких домов <…> в Бейт-Лахия на севере сектора Газа достигло 60, есть раненые", — говорится в сообщении телеканала.
В последние дни Израиль регулярно наносит авиаудары по северу сектора Газа, в том числе лагерю Джебалия, в котором проживает большое число палестинских беженцев. Минздрав Газы назвал ситуацию на севере анклава катастрофической.
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
Армия Израиля вновь опровергла слухи об освобождении заложников в Газе
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В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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