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В секторе Газа за сутки из-за обстрелов погибли 19 человек - РИА Новости, 19.10.2024
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13:48 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/gaza-1978884200.html
В секторе Газа за сутки из-за обстрелов погибли 19 человек
В секторе Газа за сутки из-за обстрелов погибли 19 человек - РИА Новости, 19.10.2024
В секторе Газа за сутки из-за обстрелов погибли 19 человек
Жертвами израильских ударов по сектору Газа за минувшие сутки стали 19 человек, 91 пострадал, сообщило министерство здравоохранения анклава. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T13:48
2024-10-19T13:48
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 19 окт - РИА Новости. Жертвами израильских ударов по сектору Газа за минувшие сутки стали 19 человек, 91 пострадал, сообщило министерство здравоохранения анклава. "За последние 24 часа израильская оккупация совершила три массовых убийства семей в секторе Газа, в больницы поступили 19 погибших и 91 пострадавший", - говорится в сообщении. По данным министерства, число жертв израильских ударов по сектору Газа с начала конфликта возросло до 42 519, пострадали более 99,6 тысячи человек. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241019/izrail-1978861701.html
https://ria.ru/20241019/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20241018/izrail-1978823567.html
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в мире, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Россия, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В секторе Газа за сутки из-за обстрелов погибли 19 человек

В секторе Газа за сутки из-за обстрелов Израиля погибли 19 человек, 91 пострадал

© РИА НовостиПоследствия обстрелов сектора Газа со стороны Израиля
Последствия обстрелов сектора Газа со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости
Последствия обстрелов сектора Газа со стороны Израиля. Архивное фото
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КАИР, 19 окт - РИА Новости. Жертвами израильских ударов по сектору Газа за минувшие сутки стали 19 человек, 91 пострадал, сообщило министерство здравоохранения анклава.
"За последние 24 часа израильская оккупация совершила три массовых убийства семей в секторе Газа, в больницы поступили 19 погибших и 91 пострадавший", - говорится в сообщении.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
ЦАХАЛ заявила об атаке трех БПЛА, запущенных из Ливана
Вчера, 08:56
По данным министерства, число жертв израильских ударов по сектору Газа с начала конфликта возросло до 42 519, пострадали более 99,6 тысячи человек.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
В Италии призвали Израиль урегулировать конфликт на Ближнем Востоке
18 октября, 19:33
 
В миреИзраильРафах (провинция)РоссияХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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