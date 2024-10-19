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Число погибших при взрыве газа в доме в Тамбовской области достигло четырех
Число погибших при взрыве газа в доме в Тамбовской области достигло четырех - РИА Новости, 19.10.2024
Число погибших при взрыве газа в доме в Тамбовской области достигло четырех
Количество погибших при взрыве газа в многоквартирном доме в Кирсанове в Тамбовской области увеличилось до четырех, сообщили в МЧС. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T16:03
2024-10-19T16:03
2024-10-19T16:20
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 19 окт — РИА Новости. Количество погибших при взрыве газа в многоквартирном доме в Кирсанове в Тамбовской области увеличилось до четырех, сообщили в МЧС."При разборе завалов обнаружено тело четвертого погибшего", — говорится в публикации в Telegram-канале.Ранее в субботу губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил о взрыве бытового газа в многоквартирном жилом доме в городе Кирсанове. По его словам, инцидент произошел в 4:55 на четвертом этаже дома, в результате есть разрушения. Пожар локализовали менее чем через час, позднее удалось ликвидировать открытое горение.Егоров также поручил ввести в городе режим чрезвычайной ситуации. Жильцам пострадавшего дома временно ограничили доступ в квартиры, его оцепила полиция для защиты имущества от мародеров.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
https://ria.ru/20241019/vzryv-1978878941.html
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происшествия, тамбовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тамбовская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Число погибших при взрыве газа в доме в Тамбовской области достигло четырех
Тело четвертого погибшего обнаружили в жилом доме в Кирсанове, где взорвался газ