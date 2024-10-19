https://ria.ru/20241019/ekaterinburg-1978903280.html
Прокуратура на Урале проверит ситуацию с отравлением детей алкоголем
Прокуратура на Урале проверит ситуацию с отравлением детей алкоголем - РИА Новости, 19.10.2024
Прокуратура на Урале проверит ситуацию с отравлением детей алкоголем
Трое подростков в Екатеринбурге госпитализированы после отравления алкоголем, начата проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T17:49
2024-10-19T17:49
2024-10-19T17:49
происшествия
здоровье - общество
екатеринбург
кировский район
урал
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 окт – РИА Новости. Трое подростков в Екатеринбурге госпитализированы после отравления алкоголем, начата проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. "Прокуратура Кировского района Екатеринбурга организовала проверку в связи с доставлением в больницу подростков с признаками отравления спиртосодержащей продукцией", – говорится в сообщении. В субботу группа подростков, которым по 13, 14 и 16 лет, распивали спиртосодержащие напитки на территории Шарташского лесопарка в столице Урала. После им стало плохо, их госпитализировали в больницу. На данный момент состояние здоровья детей удовлетворительное, уточняет ведомство. "Будет дана правовая оценка деятельности органов системы профилактики по работе с несовершеннолетними. Кроме того, прокуратура взяла на контроль установление места реализации указанного напитка", – добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230707/alkogol-1882796196.html
https://ria.ru/20230607/otravlenie-1876665309.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, екатеринбург, кировский район, урал
Происшествия, Здоровье - Общество, Екатеринбург, Кировский район, Урал
Прокуратура на Урале проверит ситуацию с отравлением детей алкоголем
На Урале начали проверку после госпитализации отравившихся алкоголем детей