https://ria.ru/20241019/ekaterinburg-1978903280.html

Прокуратура на Урале проверит ситуацию с отравлением детей алкоголем

Прокуратура на Урале проверит ситуацию с отравлением детей алкоголем - РИА Новости, 19.10.2024

Прокуратура на Урале проверит ситуацию с отравлением детей алкоголем

Трое подростков в Екатеринбурге госпитализированы после отравления алкоголем, начата проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T17:49

2024-10-19T17:49

2024-10-19T17:49

происшествия

здоровье - общество

екатеринбург

кировский район

урал

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 окт – РИА Новости. Трое подростков в Екатеринбурге госпитализированы после отравления алкоголем, начата проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. "Прокуратура Кировского района Екатеринбурга организовала проверку в связи с доставлением в больницу подростков с признаками отравления спиртосодержащей продукцией", – говорится в сообщении. В субботу группа подростков, которым по 13, 14 и 16 лет, распивали спиртосодержащие напитки на территории Шарташского лесопарка в столице Урала. После им стало плохо, их госпитализировали в больницу. На данный момент состояние здоровья детей удовлетворительное, уточняет ведомство. "Будет дана правовая оценка деятельности органов системы профилактики по работе с несовершеннолетними. Кроме того, прокуратура взяла на контроль установление места реализации указанного напитка", – добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230707/alkogol-1882796196.html

https://ria.ru/20230607/otravlenie-1876665309.html

екатеринбург

кировский район

урал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, здоровье - общество, екатеринбург, кировский район, урал