Ефимов: участок в Донском районе Москвы будет реорганизован по КРТ
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Власти Москвы заключили с правообладателем земли договор о реорганизации участка в Донском районе столицы по программе комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Столица заключила с правообладателями земли и недвижимости в районе Донской договор о КРТ. В рамках соглашения на участке площадью 12,04 гектара в течение 16 лет возведут современный деловой квартал. Инвестиции в развитие площадки составят 253,45 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 7,9 миллиарда рублей. Реализация проекта даст городу 12,7 тысячи рабочих мест", - отметил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, рассказал, что в рамках договора на участке появится общественно-деловое пространство, где будет построено более 444,2 тысячи квадратных метров недвижимости: культурно-развлекательные и спортивные центры, магазины, кафе, рестораны, отделения банков и другие объекты. Также будет реконструирован дисконт-центр площадью более 76,6 тысячи "квадратов".
Объект располагается рядом с улицами Орджоникидзе и Вавилова. Работы на площадке будут осуществлять ПАО "Объединение Орджоникидзе 11", ООО "Лабораторный корпус", ООО "Социально-технический комплекс", ООО "Специализированное конструкторское бюро автоматических линий", ООО "Комитет по эксплуатации недвижимых объектов" и ООО "Бизнес-центр "Донской".
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