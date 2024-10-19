https://ria.ru/20241019/dnr-1978860654.html

В ДНР раскрыли более ста преступлений прошлых лет

В ДНР раскрыли более ста преступлений прошлых лет - РИА Новости, 19.10.2024

В ДНР раскрыли более ста преступлений прошлых лет

Более 100 уголовных дел о преступлениях прошлых лет раскрыли в ДНР с момента основания регионального следственного управления, более 1,5 тысячи таких дел... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T08:35

2024-10-19T08:35

2024-10-19T08:35

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россия

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Более 100 уголовных дел о преступлениях прошлых лет раскрыли в ДНР с момента основания регионального следственного управления, более 1,5 тысячи таких дел изучили криминалисты, рассказал РИА Новости замруководителя отдела криминалистики СУСК РФ по ДНР Герман Горничар. Он рассказал, что среди уголовных дел прошлых лет преобладающее большинство о преступлениях против личности - убийства, изнасилования, причинение тяжкого вредя здоровью и причинение смерти по неосторожности. "С момента образования следственного управления отделом криминалистики изучено более 1500 уголовных дел о преступлениях, совершенных в прошлые годы. Благодаря работе следователей-криминалистов за 2023 и 9 месяцев 2024 года было раскрыто и окончено предварительное расследование по 105 преступлениям прошлых лет. В том числе по тяжким и особо тяжким преступлениям", - сказал Горничар. Он также рассказал, что возможности, позволяющие раскрывать в том числе преступления прошлых лет у следователей-криминалистов, расширяются с каждым годом. "Так, благодаря развитию генетических лабораторий в настоящее время эффективность выявления генетических следов с различных объектов возросла в разы. Мы направляем вещественные доказательства, изъятые 5-10 лет назад, на генетическую экспертизу и можем выделить генотип преступника. Таким образом даже по преступлениям, долгое время остающимся не раскрытыми, удается установить преступника и привлечь его к ответственности", - рассказал криминалист. Следователи-криминалисты СК России 19 октября отмечают профессиональный праздник - День криминалистики.

https://ria.ru/20240517/ubiystvo-1946791295.html

https://ria.ru/20240513/krasnov-1945501958.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецкая народная республика, россия, следственный комитет россии (ск рф)