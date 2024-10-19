https://ria.ru/20241019/delegatsija-1978871203.html
Делегация России прибыла на инаугурацию президента Индонезии
Делегация России прибыла на инаугурацию президента Индонезии - РИА Новости, 19.10.2024
Делегация России прибыла на инаугурацию президента Индонезии
Делегация России во главе с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым прибыла на инаугурацию президента Индонезии Прабово Субианто, сообщает индонезийский РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T10:43
2024-10-19T10:43
2024-10-19T11:07
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тангеранг
денис мантуров
прабово субианто
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ДЖАКАРТА, 19 окт - РИА Новости. Делегация России во главе с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым прибыла на инаугурацию президента Индонезии Прабово Субианто, сообщает индонезийский телеканал Kompas. "Сегодня утром, в субботу, вице-премьер России Денис Мантуров приземлился в международном аэропорту Сукарно-Хатта в Тангеранге. Дениса Мантурова встречала министр по правам женщин и детей Бинтанг Пуспайога", - сообщает издание. Уточняется, что Мантурова также приветствовали представители вооруженных сил Индонезии. Инаугурация избранного президента Индонезии Прабово Субианто пройдет 20 октября.
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Российская делегация прибыла в Джакарту для участия в инаугурации президента
Российская делегация во главе с первым вице-премьером Мантуровым прибыла в Джакарту для участия в инаугурации избранного президента страны Субианто
2024-10-19T10:43
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PT0M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, индонезия, тангеранг, денис мантуров, прабово субианто
В мире, Россия, Индонезия, Тангеранг, Денис Мантуров, Прабово Субианто
Делегация России прибыла на инаугурацию президента Индонезии
Делегация России прибыла на инаугурацию президента Индонезии Субианто