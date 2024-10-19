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Делегация России прибыла на инаугурацию президента Индонезии

Делегация России прибыла на инаугурацию президента Индонезии - РИА Новости, 19.10.2024

Делегация России прибыла на инаугурацию президента Индонезии

Делегация России во главе с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым прибыла на инаугурацию президента Индонезии Прабово Субианто, сообщает индонезийский РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T10:43

2024-10-19T10:43

2024-10-19T11:07

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ДЖАКАРТА, 19 окт - РИА Новости. Делегация России во главе с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым прибыла на инаугурацию президента Индонезии Прабово Субианто, сообщает индонезийский телеканал Kompas. "Сегодня утром, в субботу, вице-премьер России Денис Мантуров приземлился в международном аэропорту Сукарно-Хатта в Тангеранге. Дениса Мантурова встречала министр по правам женщин и детей Бинтанг Пуспайога", - сообщает издание. Уточняется, что Мантурова также приветствовали представители вооруженных сил Индонезии. Инаугурация избранного президента Индонезии Прабово Субианто пройдет 20 октября.

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Российская делегация прибыла в Джакарту для участия в инаугурации президента Российская делегация во главе с первым вице-премьером Мантуровым прибыла в Джакарту для участия в инаугурации избранного президента страны Субианто 2024-10-19T10:43 true PT0M50S

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Дарья Буймова

в мире, россия, индонезия, тангеранг, денис мантуров, прабово субианто