https://ria.ru/20241019/cherkassy-1978860827.html
В Черкассах прогремел взрыв
В Черкассах прогремел взрыв - РИА Новости, 19.10.2024
В Черкассах прогремел взрыв
Очередной взрыв раздался в субботу в городе Черкассы, рассоложенном в центре Украины, сообщает местный телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T08:37
2024-10-19T08:37
2024-10-19T08:37
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Очередной взрыв раздался в субботу в городе Черкассы, рассоложенном в центре Украины, сообщает местный телеканал "Общественное" в Telegram-канале. Ранее в субботу украинский телеканал "24 Канал" сообщал о серии взрывов в Черкасской области. "В Черкассах снова был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном СМИ.Официальной информации о взрыве от властей не поступало. По данным украинской онлайн-карты министерства цифровой трансформации, в Черкасской области тревога звучит почти 9 часов.
https://ria.ru/20241019/ukraina-1978860296.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Черкассы, Черкасская область, Украина
В Черкассах прогремел взрыв
"Общественное": в украинском городе Черкассы прогремел взрыв