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В Черкассах прогремел взрыв - РИА Новости, 19.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:37 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/cherkassy-1978860827.html
В Черкассах прогремел взрыв
В Черкассах прогремел взрыв - РИА Новости, 19.10.2024
В Черкассах прогремел взрыв
Очередной взрыв раздался в субботу в городе Черкассы, рассоложенном в центре Украины, сообщает местный телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T08:37
2024-10-19T08:37
специальная военная операция на украине
в мире
черкассы
черкасская область
украина
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Очередной взрыв раздался в субботу в городе Черкассы, рассоложенном в центре Украины, сообщает местный телеканал "Общественное" в Telegram-канале. Ранее в субботу украинский телеканал "24 Канал" сообщал о серии взрывов в Черкасской области. "В Черкассах снова был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном СМИ.Официальной информации о взрыве от властей не поступало. По данным украинской онлайн-карты министерства цифровой трансформации, в Черкасской области тревога звучит почти 9 часов.
https://ria.ru/20241019/ukraina-1978860296.html
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черкассы
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в мире, черкассы, черкасская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Черкассы, Черкасская область, Украина
В Черкассах прогремел взрыв

"Общественное": в украинском городе Черкассы прогремел взрыв

© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Очередной взрыв раздался в субботу в городе Черкассы, рассоложенном в центре Украины, сообщает местный телеканал "Общественное" в Telegram-канале.
Ранее в субботу украинский телеканал "24 Канал" сообщал о серии взрывов в Черкасской области.
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"В Черкассах снова был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном СМИ.
Официальной информации о взрыве от властей не поступало.
По данным украинской онлайн-карты министерства цифровой трансформации, в Черкасской области тревога звучит почти 9 часов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЧеркассыЧеркасская областьУкраина
 
 
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