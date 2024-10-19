https://ria.ru/20241019/cherkassy-1978860827.html

В Черкассах прогремел взрыв

В Черкассах прогремел взрыв - РИА Новости, 19.10.2024

В Черкассах прогремел взрыв

Очередной взрыв раздался в субботу в городе Черкассы, рассоложенном в центре Украины, сообщает местный телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T08:37

2024-10-19T08:37

2024-10-19T08:37

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Очередной взрыв раздался в субботу в городе Черкассы, рассоложенном в центре Украины, сообщает местный телеканал "Общественное" в Telegram-канале. Ранее в субботу украинский телеканал "24 Канал" сообщал о серии взрывов в Черкасской области. "В Черкассах снова был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном СМИ.Официальной информации о взрыве от властей не поступало. По данным украинской онлайн-карты министерства цифровой трансформации, в Черкасской области тревога звучит почти 9 часов.

https://ria.ru/20241019/ukraina-1978860296.html

https://ria.ru/20241019/kndr-1978818932.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, черкассы, черкасская область, украина