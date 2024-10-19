https://ria.ru/20241019/chekhiya-1978847163.html

СМИ: в Чехии пожаловались на проблемы с набором в армию

СМИ: в Чехии пожаловались на проблемы с набором в армию - РИА Новости, 19.10.2024

СМИ: в Чехии пожаловались на проблемы с набором в армию

Набор в профессиональную армию идет не так хорошо, как необходимо, заявил в пятницу на открытии пражской выставки "Двадцать лет со дня отмены обязательной... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T01:13

2024-10-19T01:13

2024-10-19T01:13

чехия

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Набор в профессиональную армию идет не так хорошо, как необходимо, заявил в пятницу на открытии пражской выставки "Двадцать лет со дня отмены обязательной военной службы" начальник генерального штаба чешской армии Карел Ржегка, сообщило агентство ЧТК. "Генерал Ржегка посетовал, что набор в армию идет не так хорошо, как это необходимо, но при этом не назвал никаких цифр. Однако минобороны опубликовало некоторые данные не только о сегодняшнем численном составе армии, но и на перспективу. Согласно отчету ведомства, на начало 2024 года в минобороны насчитывалось 27 826 профессиональных военнослужащих и 4 266 членов активного резерва. Согласно стратегическому плану МО, к 2030 году армия хотела бы иметь 30 тысяч профессиональных военнослужащих и 10 тысяч членов действующего резерва", - отмечается в сообщении. По мнению Ржегки, для армии важно иметь в виду не только пополнение кадрового состава, но и соотношение между тем, сколько человек демобилизуется и сколько пополняет армейские ряды. "В этом году цифры совсем не хорошие и тенденция плохая", - заявил начальник генштаба журналистам. В будущем, по его словам, армии придется принять более решительные меры, касающиеся в том числе льгот для военнослужащих, потому что она "перестает быть конкурентоспособной" на рынке труда в стране. "Мы сформировали комплекс предлагаемых мер на краткосрочную и среднесрочную перспективу, консультируемся это с министерством. А также готовим предложения по некоторым законодательным шагам", - добавил генерал.

https://ria.ru/20240531/spetsoperatsiya-1949691401.html

https://ria.ru/20240924/snaryady-1974452475.html

чехия

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чехия