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СМИ: в Чехии пожаловались на проблемы с набором в армию - РИА Новости, 19.10.2024
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01:13 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/chekhiya-1978847163.html
СМИ: в Чехии пожаловались на проблемы с набором в армию
СМИ: в Чехии пожаловались на проблемы с набором в армию - РИА Новости, 19.10.2024
СМИ: в Чехии пожаловались на проблемы с набором в армию
Набор в профессиональную армию идет не так хорошо, как необходимо, заявил в пятницу на открытии пражской выставки "Двадцать лет со дня отмены обязательной... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T01:13
2024-10-19T01:13
чехия
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Набор в профессиональную армию идет не так хорошо, как необходимо, заявил в пятницу на открытии пражской выставки "Двадцать лет со дня отмены обязательной военной службы" начальник генерального штаба чешской армии Карел Ржегка, сообщило агентство ЧТК. "Генерал Ржегка посетовал, что набор в армию идет не так хорошо, как это необходимо, но при этом не назвал никаких цифр. Однако минобороны опубликовало некоторые данные не только о сегодняшнем численном составе армии, но и на перспективу. Согласно отчету ведомства, на начало 2024 года в минобороны насчитывалось 27 826 профессиональных военнослужащих и 4 266 членов активного резерва. Согласно стратегическому плану МО, к 2030 году армия хотела бы иметь 30 тысяч профессиональных военнослужащих и 10 тысяч членов действующего резерва", - отмечается в сообщении. По мнению Ржегки, для армии важно иметь в виду не только пополнение кадрового состава, но и соотношение между тем, сколько человек демобилизуется и сколько пополняет армейские ряды. "В этом году цифры совсем не хорошие и тенденция плохая", - заявил начальник генштаба журналистам. В будущем, по его словам, армии придется принять более решительные меры, касающиеся в том числе льгот для военнослужащих, потому что она "перестает быть конкурентоспособной" на рынке труда в стране. "Мы сформировали комплекс предлагаемых мер на краткосрочную и среднесрочную перспективу, консультируемся это с министерством. А также готовим предложения по некоторым законодательным шагам", - добавил генерал.
https://ria.ru/20240531/spetsoperatsiya-1949691401.html
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чехия
Чехия
СМИ: в Чехии пожаловались на проблемы с набором в армию

ЧТК: глава чешского генштаба заявил, что набор в армию отстает от потребностей

© Фото : U.S. Army National Guard / Sgt. Tara Fajardo ArteagaУдарный вертолет Ми-24 ВВС Чехии
Ударный вертолет Ми-24 ВВС Чехии - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© Фото : U.S. Army National Guard / Sgt. Tara Fajardo Arteaga
Ударный вертолет Ми-24 ВВС Чехии. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Набор в профессиональную армию идет не так хорошо, как необходимо, заявил в пятницу на открытии пражской выставки "Двадцать лет со дня отмены обязательной военной службы" начальник генерального штаба чешской армии Карел Ржегка, сообщило агентство ЧТК.
«
"Генерал Ржегка посетовал, что набор в армию идет не так хорошо, как это необходимо, но при этом не назвал никаких цифр. Однако минобороны опубликовало некоторые данные не только о сегодняшнем численном составе армии, но и на перспективу. Согласно отчету ведомства, на начало 2024 года в минобороны насчитывалось 27 826 профессиональных военнослужащих и 4 266 членов активного резерва. Согласно стратегическому плану МО, к 2030 году армия хотела бы иметь 30 тысяч профессиональных военнослужащих и 10 тысяч членов действующего резерва", - отмечается в сообщении.
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По мнению Ржегки, для армии важно иметь в виду не только пополнение кадрового состава, но и соотношение между тем, сколько человек демобилизуется и сколько пополняет армейские ряды.
"В этом году цифры совсем не хорошие и тенденция плохая", - заявил начальник генштаба журналистам.
В будущем, по его словам, армии придется принять более решительные меры, касающиеся в том числе льгот для военнослужащих, потому что она "перестает быть конкурентоспособной" на рынке труда в стране.
"Мы сформировали комплекс предлагаемых мер на краткосрочную и среднесрочную перспективу, консультируемся это с министерством. А также готовим предложения по некоторым законодательным шагам", - добавил генерал.
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