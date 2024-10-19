https://ria.ru/20241019/chekalina-1978878545.html

Чекалина не нарушила условия домашнего ареста, заявили в ГУФСИН

Чекалина не нарушила условия домашнего ареста, заявили в ГУФСИН - РИА Новости, 19.10.2024

Чекалина не нарушила условия домашнего ареста, заявили в ГУФСИН

Фактов нарушений порядка условий домашнего ареста со стороны блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) не зафиксировано, сообщили в пресс-службе ГУФСИН РФ по... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T12:14

2024-10-19T12:14

2024-10-19T12:52

валерия чекалина

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Фактов нарушений порядка условий домашнего ареста со стороны блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) не зафиксировано, сообщили в пресс-службе ГУФСИН РФ по Московской области."Информация, опубликованная 19.10.2024 в одном из телеграм-каналов, о нарушении порядка условий домашнего ареста со стороны В.Чекалиной не соответствует действительности. Фактов нарушений порядка условий домашнего ареста со стороны обвиняемой не зафиксировано", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20241004/arest-1976452344.html

россия

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

валерия чекалина, происшествия, россия, московская область (подмосковье)