https://ria.ru/20241019/chekalina-1978878545.html
Чекалина не нарушила условия домашнего ареста, заявили в ГУФСИН
Чекалина не нарушила условия домашнего ареста, заявили в ГУФСИН - РИА Новости, 19.10.2024
Чекалина не нарушила условия домашнего ареста, заявили в ГУФСИН
Фактов нарушений порядка условий домашнего ареста со стороны блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) не зафиксировано, сообщили в пресс-службе ГУФСИН РФ по... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T12:14
2024-10-19T12:14
2024-10-19T12:52
валерия чекалина
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Фактов нарушений порядка условий домашнего ареста со стороны блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) не зафиксировано, сообщили в пресс-службе ГУФСИН РФ по Московской области."Информация, опубликованная 19.10.2024 в одном из телеграм-каналов, о нарушении порядка условий домашнего ареста со стороны В.Чекалиной не соответствует действительности. Фактов нарушений порядка условий домашнего ареста со стороны обвиняемой не зафиксировано", - рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20241004/arest-1976452344.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерия чекалина, происшествия, россия, московская область (подмосковье)
Валерия Чекалина, Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье)
Чекалина не нарушила условия домашнего ареста, заявили в ГУФСИН
ГУФСИН: нарушений условий домашнего ареста со стороны Чекалиной не фиксировали