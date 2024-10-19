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Чекалина не нарушила условия домашнего ареста, заявили в ГУФСИН - РИА Новости, 19.10.2024
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12:14 19.10.2024 (обновлено: 12:52 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/chekalina-1978878545.html
Чекалина не нарушила условия домашнего ареста, заявили в ГУФСИН
Чекалина не нарушила условия домашнего ареста, заявили в ГУФСИН - РИА Новости, 19.10.2024
Чекалина не нарушила условия домашнего ареста, заявили в ГУФСИН
Фактов нарушений порядка условий домашнего ареста со стороны блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) не зафиксировано, сообщили в пресс-службе ГУФСИН РФ по... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T12:14
2024-10-19T12:52
валерия чекалина
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Фактов нарушений порядка условий домашнего ареста со стороны блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) не зафиксировано, сообщили в пресс-службе ГУФСИН РФ по Московской области."Информация, опубликованная 19.10.2024 в одном из телеграм-каналов, о нарушении порядка условий домашнего ареста со стороны В.Чекалиной не соответствует действительности. Фактов нарушений порядка условий домашнего ареста со стороны обвиняемой не зафиксировано", - рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20241004/arest-1976452344.html
россия
московская область (подмосковье)
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валерия чекалина, происшествия, россия, московская область (подмосковье)
Валерия Чекалина, Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье)
Чекалина не нарушила условия домашнего ареста, заявили в ГУФСИН

ГУФСИН: нарушений условий домашнего ареста со стороны Чекалиной не фиксировали

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБлогер Валерия Чекалина
Блогер Валерия Чекалина - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Блогер Валерия Чекалина. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Фактов нарушений порядка условий домашнего ареста со стороны блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) не зафиксировано, сообщили в пресс-службе ГУФСИН РФ по Московской области.
"Информация, опубликованная 19.10.2024 в одном из телеграм-каналов, о нарушении порядка условий домашнего ареста со стороны В.Чекалиной не соответствует действительности. Фактов нарушений порядка условий домашнего ареста со стороны обвиняемой не зафиксировано", - рассказали в пресс-службе.
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Валерия ЧекалинаПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)
 
 
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