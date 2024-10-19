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В Брянской области загорелось здание в результате детонации снаряда БПЛА
В Брянской области загорелось здание в результате детонации снаряда БПЛА - РИА Новости, 19.10.2024
В Брянской области загорелось здание в результате детонации снаряда БПЛА
В Брянской области в результате детонации снаряда сбитого силами ПВО украинского беспилотника загорелось здание, пожар оперативно ликвидирован, сообщил... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T06:45
2024-10-19T06:45
2024-10-19T07:52
происшествия
брянская область
александр богомаз
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РИА Новости. В Брянской области в результате детонации снаряда сбитого силами ПВО украинского беспилотника загорелось здание, пожар оперативно ликвидирован, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Сегодняшней ночью враг совершил массированную террористическую атаку по территории нашей области. В настоящее время перехвачено и уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В результате детонации взрывного устройства сбитого беспилотника в чердачной части нежилого здания произошло возгорание", - написал Богомаз в Telegram-канале.
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происшествия, брянская область, александр богомаз
Происшествия, Брянская область, Александр Богомаз
В Брянской области загорелось здание в результате детонации снаряда БПЛА
Богомаз: в Брянской области загорелось здание после детонации снаряда БПЛА