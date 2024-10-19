Израильские ВВС сбросили фосфорные бомбы на поселение в Ливане
Израильские ВВС сбросили фосфорные бомбы на поселение Кафр-Хаммам на юге Ливана
© AP Photo / Hussein MallaФосфорные снаряды
© AP Photo / Hussein Malla
Фосфорные снаряды. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 19 окт — РИА Новости. ВВС Израиля сбросили фосфорные бомбы на поселение Кафр-Хаммам в районе Аркуб на юге Ливана, сообщил РИА Новости ливанский полевой источник.
"Авиация израильской армии ударила фосфорными бомбами по поселению Кафр-Хаммам в районе Аркуб на юге Ливана", — заявил источник.
"Хезболла" назвала потери ЦАХАЛ на юге Ливана
18 октября, 00:46
По словам источника, израильская армия неоднократно использовала зажигательные фосфорные бомбы в ходе ударов по приграничным деревням и поселениям на юге Ливана.
Ранее директор по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Рик Бреннан сообщил, что организация получила информацию о поступлении в больницы Ливана большого числа раненых, пораженных "белым фосфором" после израильских ударов.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлы" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,3 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.