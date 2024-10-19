Рейтинг@Mail.ru
Израильские ВВС сбросили фосфорные бомбы на поселение в Ливане - РИА Новости, 19.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:29 19.10.2024 (обновлено: 20:51 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/bomby-1978918333.html
Израильские ВВС сбросили фосфорные бомбы на поселение в Ливане
Израильские ВВС сбросили фосфорные бомбы на поселение в Ливане - РИА Новости, 19.10.2024
Израильские ВВС сбросили фосфорные бомбы на поселение в Ливане
ВВС Израиля сбросили фосфорные бомбы на поселение Кафр-Хаммам в районе Аркуб на юге Ливана, сообщил РИА Новости ливанский полевой источник. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T20:29
2024-10-19T20:51
в мире
ливан
израиль
хезболла
хамас
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906611155_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9bfa418470735852020d31aa9cbef53a.jpg
БЕЙРУТ, 19 окт — РИА Новости. ВВС Израиля сбросили фосфорные бомбы на поселение Кафр-Хаммам в районе Аркуб на юге Ливана, сообщил РИА Новости ливанский полевой источник. "Авиация израильской армии ударила фосфорными бомбами по поселению Кафр-Хаммам в районе Аркуб на юге Ливана", — заявил источник. По словам источника, израильская армия неоднократно использовала зажигательные фосфорные бомбы в ходе ударов по приграничным деревням и поселениям на юге Ливана.Ранее директор по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Рик Бреннан сообщил, что организация получила информацию о поступлении в больницы Ливана большого числа раненых, пораженных "белым фосфором" после израильских ударов.Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлы" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,3 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241018/khezbolla-1978625988.html
https://ria.ru/20241017/livan-1978550763.html
ливан
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906611155_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8514a755a9d9a20da8413ad2f87ffcec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, израиль, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израильские ВВС сбросили фосфорные бомбы на поселение в Ливане

Израильские ВВС сбросили фосфорные бомбы на поселение Кафр-Хаммам на юге Ливана

© AP Photo / Hussein MallaФосфорные снаряды
Фосфорные снаряды - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Фосфорные снаряды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЙРУТ, 19 окт — РИА Новости. ВВС Израиля сбросили фосфорные бомбы на поселение Кафр-Хаммам в районе Аркуб на юге Ливана, сообщил РИА Новости ливанский полевой источник.
"Авиация израильской армии ударила фосфорными бомбами по поселению Кафр-Хаммам в районе Аркуб на юге Ливана", — заявил источник.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
"Хезболла" назвала потери ЦАХАЛ на юге Ливана
18 октября, 00:46
По словам источника, израильская армия неоднократно использовала зажигательные фосфорные бомбы в ходе ударов по приграничным деревням и поселениям на юге Ливана.
Ранее директор по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Рик Бреннан сообщил, что организация получила информацию о поступлении в больницы Ливана большого числа раненых, пораженных "белым фосфором" после израильских ударов.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлы" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,3 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
Армия обороны Израиля нанесла удар по ливанскому городу Набатия - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
ВОЗ получила данные об использовании Израилем в Ливане фосфорных бомб
17 октября, 16:33
 
В миреЛиванИзраильХезболлаХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала