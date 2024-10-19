https://ria.ru/20241019/bomby-1978918333.html

Израильские ВВС сбросили фосфорные бомбы на поселение в Ливане

Израильские ВВС сбросили фосфорные бомбы на поселение в Ливане - РИА Новости, 19.10.2024

Израильские ВВС сбросили фосфорные бомбы на поселение в Ливане

ВВС Израиля сбросили фосфорные бомбы на поселение Кафр-Хаммам в районе Аркуб на юге Ливана, сообщил РИА Новости ливанский полевой источник. РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T20:29

2024-10-19T20:29

2024-10-19T20:51

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БЕЙРУТ, 19 окт — РИА Новости. ВВС Израиля сбросили фосфорные бомбы на поселение Кафр-Хаммам в районе Аркуб на юге Ливана, сообщил РИА Новости ливанский полевой источник. "Авиация израильской армии ударила фосфорными бомбами по поселению Кафр-Хаммам в районе Аркуб на юге Ливана", — заявил источник. По словам источника, израильская армия неоднократно использовала зажигательные фосфорные бомбы в ходе ударов по приграничным деревням и поселениям на юге Ливана.Ранее директор по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Рик Бреннан сообщил, что организация получила информацию о поступлении в больницы Ливана большого числа раненых, пораженных "белым фосфором" после израильских ударов.Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлы" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,3 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241018/khezbolla-1978625988.html

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в мире, ливан, израиль, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024