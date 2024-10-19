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Получив ранение FPV-дроном, боец вывел раненого товарища в ходе эвакуации
Получив ранение FPV-дроном, боец вывел раненого товарища в ходе эвакуации - РИА Новости, 19.10.2024
Получив ранение FPV-дроном, боец вывел раненого товарища в ходе эвакуации
Штурмовик эвакуационной группы 150-й гвардейской мотострелковой дивизии Южной группировки войск в ходе освобождения Максимильяновки при выезде на эвакуацию... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T05:10
2024-10-19T05:10
2024-10-19T05:10
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ДОНЕЦК, 19 окт - РИА Новости. Штурмовик эвакуационной группы 150-й гвардейской мотострелковой дивизии Южной группировки войск в ходе освобождения Максимильяновки при выезде на эвакуацию получил ранение в ходе атаки БПЛА противника, но вышел сам и вывел пешком к следующей точке эвакуации раненого товарища, передает корреспондент РИА Новости, побеседовавший с военнослужащим эвакуационной группы. В четверг Минобороны России сообщало, что ВС РФ взяли под контроль село Максимильяновка в ДНР. "Собирался на маршрут в Максимильяновку и по дороге встретился с дроном-камикадзе - ранило в ногу, перебило вену, пара осколков в голени было. После ранения я эвакуировался пешком до следующей точки группы эвакуации и вёл с собой еще одного раненого", - рассказал РИА Новости боец эвакуационной группы с позывным "Дым". По словам военнослужащего, эвакуация происходит максимально быстро. Сначала поступает команда по рации о ранении бойца. Сообщается, в каком состоянии раненый и какое у него ранение, а также где он находится. Группа эвакуации в зависимости от ранения и боевой обстановки на местности выдвигается на точку. За время штурма и освобождения Максимильяновки "Дым" эвакуировал восемь раненых товарищей. Несмотря на перенесенное ранение, боец снова рвется на передовую. "Прошел лечение, полностью восстановился, готов уже вернуться обратно", - сказал в завершение "Дым".
https://ria.ru/20241017/dnr-1978476833.html
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в мире, донецкая народная республика, россия, здоровье - общество
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Здоровье - Общество
Получив ранение FPV-дроном, боец вывел раненого товарища в ходе эвакуации
Несмотря на ранение от БПЛА, боец ВС России помог эвакуировать раненого товарища
ДОНЕЦК, 19 окт - РИА Новости. Штурмовик эвакуационной группы 150-й гвардейской мотострелковой дивизии Южной группировки войск в ходе освобождения Максимильяновки при выезде на эвакуацию получил ранение в ходе атаки БПЛА противника, но вышел сам и вывел пешком к следующей точке эвакуации раненого товарища, передает корреспондент РИА Новости, побеседовавший с военнослужащим эвакуационной группы.
В четверг Минобороны России
сообщало, что ВС РФ взяли под контроль село Максимильяновка в ДНР
.
"Собирался на маршрут в Максимильяновку и по дороге встретился с дроном-камикадзе - ранило в ногу, перебило вену, пара осколков в голени было. После ранения я эвакуировался пешком до следующей точки группы эвакуации и вёл с собой еще одного раненого", - рассказал РИА Новости боец эвакуационной группы с позывным "Дым".
По словам военнослужащего, эвакуация происходит максимально быстро. Сначала поступает команда по рации о ранении бойца. Сообщается, в каком состоянии раненый и какое у него ранение, а также где он находится. Группа эвакуации в зависимости от ранения и боевой обстановки на местности выдвигается на точку.
За время штурма и освобождения Максимильяновки "Дым" эвакуировал восемь раненых товарищей. Несмотря на перенесенное ранение, боец снова рвется на передовую.
"Прошел лечение, полностью восстановился, готов уже вернуться обратно", - сказал в завершение "Дым".