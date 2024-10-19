Рейтинг@Mail.ru
Над Курской областью уничтожили восемь украинских дронов - РИА Новости, 20.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:45 19.10.2024 (обновлено: 00:03 20.10.2024)
https://ria.ru/20241019/bespilotniki-1978923370.html
Над Курской областью уничтожили восемь украинских дронов
Над Курской областью уничтожили восемь украинских дронов - РИА Новости, 20.10.2024
Над Курской областью уничтожили восемь украинских дронов
Силы ПВО сбили в небе над Курской областью восемь украинских беспилотников, сообщил губернатор Алексей Смирнов. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-19T21:45
2024-10-20T00:03
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977340844_0:69:3396:1979_1920x0_80_0_0_5989ad6af265a24b875b0c61a77d303b.jpg
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Силы ПВО сбили в небе над Курской областью восемь украинских беспилотников, сообщил губернатор Алексей Смирнов.Глава региона поблагодарил бойцов за выполненную работу.Кроме того, Смирнов уточнил, что опасность атаки БПЛА, которая была объявлена в 18.35 мск, сохраняется. Он призвал граждан не трогать и не приближаться к обломкам беспилотников в случае их обнаружения, посоветовав вместо этого вызывать специальные службы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977340844_333:0:3064:2048_1920x0_80_0_0_da032fe98e82e7241e98078894286747.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, алексей смирнов (политик) , украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Украина, Вооруженные силы Украины
Над Курской областью уничтожили восемь украинских дронов

Смирнов: силы ПВО сбили к небе над Курской областью восемь беспилотников ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Силы ПВО сбили в небе над Курской областью восемь украинских беспилотников, сообщил губернатор Алексей Смирнов.
Глава региона поблагодарил бойцов за выполненную работу.
Кроме того, Смирнов уточнил, что опасность атаки БПЛА, которая была объявлена в 18.35 мск, сохраняется. Он призвал граждан не трогать и не приближаться к обломкам беспилотников в случае их обнаружения, посоветовав вместо этого вызывать специальные службы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьАлексей Смирнов (политик)УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала