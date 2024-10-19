https://ria.ru/20241019/bespilotniki-1978923370.html
Над Курской областью уничтожили восемь украинских дронов
Над Курской областью уничтожили восемь украинских дронов - РИА Новости, 20.10.2024
Над Курской областью уничтожили восемь украинских дронов
Силы ПВО сбили в небе над Курской областью восемь украинских беспилотников, сообщил губернатор Алексей Смирнов. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-19T21:45
2024-10-19T21:45
2024-10-20T00:03
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977340844_0:69:3396:1979_1920x0_80_0_0_5989ad6af265a24b875b0c61a77d303b.jpg
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Силы ПВО сбили в небе над Курской областью восемь украинских беспилотников, сообщил губернатор Алексей Смирнов.Глава региона поблагодарил бойцов за выполненную работу.Кроме того, Смирнов уточнил, что опасность атаки БПЛА, которая была объявлена в 18.35 мск, сохраняется. Он призвал граждан не трогать и не приближаться к обломкам беспилотников в случае их обнаружения, посоветовав вместо этого вызывать специальные службы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977340844_333:0:3064:2048_1920x0_80_0_0_da032fe98e82e7241e98078894286747.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, алексей смирнов (политик) , украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Украина, Вооруженные силы Украины
Над Курской областью уничтожили восемь украинских дронов
Смирнов: силы ПВО сбили к небе над Курской областью восемь беспилотников ВСУ