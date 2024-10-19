https://ria.ru/20241019/bespilotniki-1978923370.html

Над Курской областью уничтожили восемь украинских дронов

Над Курской областью уничтожили восемь украинских дронов - РИА Новости, 20.10.2024

Над Курской областью уничтожили восемь украинских дронов

Силы ПВО сбили в небе над Курской областью восемь украинских беспилотников, сообщил губернатор Алексей Смирнов. РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-19T21:45

2024-10-19T21:45

2024-10-20T00:03

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Силы ПВО сбили в небе над Курской областью восемь украинских беспилотников, сообщил губернатор Алексей Смирнов.Глава региона поблагодарил бойцов за выполненную работу.Кроме того, Смирнов уточнил, что опасность атаки БПЛА, которая была объявлена в 18.35 мск, сохраняется. Он призвал граждан не трогать и не приближаться к обломкам беспилотников в случае их обнаружения, посоветовав вместо этого вызывать специальные службы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

украина

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Наталья Макарова

курская область, алексей смирнов (политик) , украина, вооруженные силы украины