https://ria.ru/20241019/bespilotniki-1978882090.html

Нидерланды поставят Украине разведывательные беспилотники

Нидерланды поставят Украине разведывательные беспилотники - РИА Новости, 19.10.2024

Нидерланды поставят Украине разведывательные беспилотники

Нидерланды планируют поставить Украине разведывательные беспилотники на сумму 42,6 миллиона евро, сообщил министр обороны страны Рубен Брекелманс в соцсети Х. РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T13:00

2024-10-19T13:00

2024-10-19T13:00

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ГААГА, 19 окт - РИА Новости. Нидерланды планируют поставить Украине разведывательные беспилотники на сумму 42,6 миллиона евро, сообщил министр обороны страны Рубен Брекелманс в соцсети Х. "В настоящее время Украина испытывает большую потребность в современных беспилотниках... Поэтому голландская компания DeltaQuad поставит Украине разведывательные дроны на 42,6 миллиона евро", - написал в субботу Брекелманс. Он подчеркнул, что этот шаг - конкретная реализация плана действий по разработке дронов для Украины. В начале месяца министр обороны сообщил, что Нидерланды выделят 400 миллионов евро на беспилотники для Украины в рамках плана действий по разработке дронов для этой страны. По его словам, в рамках этого плана Нидерланды и Украина будут совместно работать над разработкой современных беспилотников и ускорением производства успешных прототипов. Почти половина из них будет разработана в Нидерландах. Кроме того, как заявлял Брекелманс, Гаага уже поставила Киеву первую партию истребителей F-16 из 24 обещанных, остальные будут направлены в ближайшие месяцы. Общая сумма уже предоставленной Нидерландами Киеву военной помощи составила почти 4 миллиарда евро. Всего в своем бюджете королевство выделило на эту цель порядка 10,4 миллиарда евро. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240419/proizvodstvo-1941113602.html

https://ria.ru/20241016/ukraina-1978405884.html

https://ria.ru/20241011/niderlandy-1977642008.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, нидерланды, россия, сергей лавров, нато, f-16