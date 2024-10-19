https://ria.ru/20241019/bespilotniki-1978861842.html

В Брянской области сбили четыре беспилотника

В Брянской области сбили четыре беспилотника - РИА Новости, 19.10.2024

В Брянской области сбили четыре беспилотника

Российские средства ПВО около 7.15 мск уничтожили и перехватили четыре украинских беспилотника над Брянской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T08:57

2024-10-19T08:57

2024-10-19T09:05

специальная военная операция на украине

брянская область

россия

безопасность

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО около 7.15 мск уничтожили и перехватили четыре украинских беспилотника над Брянской областью, сообщили в Минобороны России."Девятнадцатого октября около 07.15 мск при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены четыре украинских БПЛА самолетного типа над Брянской областью", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241017/pushilin-1978612493.html

брянская область

россия

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Варвара Скокшина

брянская область, россия, безопасность