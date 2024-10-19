https://ria.ru/20241019/bespilotniki-1978861842.html
В Брянской области сбили четыре беспилотника
В Брянской области сбили четыре беспилотника - РИА Новости, 19.10.2024
В Брянской области сбили четыре беспилотника
Российские средства ПВО около 7.15 мск уничтожили и перехватили четыре украинских беспилотника над Брянской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T08:57
2024-10-19T08:57
2024-10-19T09:05
специальная военная операция на украине
брянская область
россия
безопасность
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО около 7.15 мск уничтожили и перехватили четыре украинских беспилотника над Брянской областью, сообщили в Минобороны России."Девятнадцатого октября около 07.15 мск при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены четыре украинских БПЛА самолетного типа над Брянской областью", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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брянская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Безопасность
В Брянской области сбили четыре беспилотника
В Брянской области утром сбили четыре украинских беспилотника