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В Брянской области нейтрализовали семь БПЛА - РИА Новости, 19.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:11 19.10.2024 (обновлено: 08:38 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/bespilotniki-1978856265.html
В Брянской области нейтрализовали семь БПЛА
В Брянской области нейтрализовали семь БПЛА - РИА Новости, 19.10.2024
В Брянской области нейтрализовали семь БПЛА
Семь дронов самолетного типа перехвачено и уничтожено в Брянской области, написал губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T07:11
2024-10-19T08:38
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
происшествия
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Семь дронов самолетного типа перехвачено и уничтожено в Брянской области, написал губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "Сегодняшней ночью враг совершил массированную террористическую атаку по территории нашей области. В настоящее время перехвачено и уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сообщении. Он отметил, что из-за детонации одного из сбитых дронов загорелось нежилое здание.Богомаз добавил, что пожар удалось оперативно ликвидировать, пострадавших нет.
https://ria.ru/20241018/ataka-1978835509.html
брянская область
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брянская область, александр богомаз, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Происшествия
В Брянской области нейтрализовали семь БПЛА

Богомаз: ПВО нейтрализовала в Брянской области семь беспилотников ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор-2М"
Зенитный ракетный комплекс Тор-2М - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс "Тор-2М". Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Семь дронов самолетного типа перехвачено и уничтожено в Брянской области, написал губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"Сегодняшней ночью враг совершил массированную террористическую атаку по территории нашей области. В настоящее время перехвачено и уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сообщении.
Он отметил, что из-за детонации одного из сбитых дронов загорелось нежилое здание.
Богомаз добавил, что пожар удалось оперативно ликвидировать, пострадавших нет.
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18 октября, 21:10
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьАлександр БогомазМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияПроисшествия
 
 
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