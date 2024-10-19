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В Брянской области нейтрализовали семь БПЛА
В Брянской области нейтрализовали семь БПЛА - РИА Новости, 19.10.2024
В Брянской области нейтрализовали семь БПЛА
Семь дронов самолетного типа перехвачено и уничтожено в Брянской области, написал губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T07:11
2024-10-19T07:11
2024-10-19T08:38
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Семь дронов самолетного типа перехвачено и уничтожено в Брянской области, написал губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "Сегодняшней ночью враг совершил массированную террористическую атаку по территории нашей области. В настоящее время перехвачено и уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сообщении. Он отметил, что из-за детонации одного из сбитых дронов загорелось нежилое здание.Богомаз добавил, что пожар удалось оперативно ликвидировать, пострадавших нет.
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брянская область, александр богомаз, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Происшествия
В Брянской области нейтрализовали семь БПЛА
Богомаз: ПВО нейтрализовала в Брянской области семь беспилотников ВСУ