https://ria.ru/20241019/bespilotniki-1978856265.html

В Брянской области нейтрализовали семь БПЛА

В Брянской области нейтрализовали семь БПЛА - РИА Новости, 19.10.2024

В Брянской области нейтрализовали семь БПЛА

Семь дронов самолетного типа перехвачено и уничтожено в Брянской области, написал губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T07:11

2024-10-19T07:11

2024-10-19T08:38

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

происшествия

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Семь дронов самолетного типа перехвачено и уничтожено в Брянской области, написал губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "Сегодняшней ночью враг совершил массированную террористическую атаку по территории нашей области. В настоящее время перехвачено и уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сообщении. Он отметил, что из-за детонации одного из сбитых дронов загорелось нежилое здание.Богомаз добавил, что пожар удалось оперативно ликвидировать, пострадавших нет.

https://ria.ru/20241018/ataka-1978835509.html

брянская область

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брянская область, александр богомаз, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия