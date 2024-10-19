Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области при атаке беспилотника пострадала женщина - РИА Новости, 19.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:10 19.10.2024 (обновлено: 14:13 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/bespilotnik-1978885773.html
В Брянской области при атаке беспилотника пострадала женщина
В Брянской области при атаке беспилотника пострадала женщина - РИА Новости, 19.10.2024
В Брянской области при атаке беспилотника пострадала женщина
Женщина пострадала при атаке дрона в Стародубском округе Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T14:10
2024-10-19T14:13
специальная военная операция на украине
брянская область
происшествия
александр богомаз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Женщина пострадала при атаке дрона в Стародубском округе Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз."Украинские террористы атаковали с помощью дронов-камикадзе село в Стародубском муниципальном округе. В результате сброса взрывного устройства легкое ранение получила жительница села. Ей оказана вся необходимая медицинская помощь. Осколками поврежден фасад жилого дома", - написал он в Telegram-канале.Глава региона отметил, что на месте работают экстренные и оперативные службы.
https://ria.ru/20241006/zelenskiy-1976545051.html
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брянская область, происшествия, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Происшествия, Александр Богомаз
В Брянской области при атаке беспилотника пострадала женщина

Богомаз: в Стародубском округе Брянской области при атаке дрона ранена женщина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Женщина пострадала при атаке дрона в Стародубском округе Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«
"Украинские террористы атаковали с помощью дронов-камикадзе село в Стародубском муниципальном округе. В результате сброса взрывного устройства легкое ранение получила жительница села. Ей оказана вся необходимая медицинская помощь. Осколками поврежден фасад жилого дома", - написал он в Telegram-канале.
Глава региона отметил, что на месте работают экстренные и оперативные службы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
До ликвидации Зеленского остался один приказ
6 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьПроисшествияАлександр Богомаз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала