https://ria.ru/20241019/bespilotnik-1978885773.html

В Брянской области при атаке беспилотника пострадала женщина

В Брянской области при атаке беспилотника пострадала женщина - РИА Новости, 19.10.2024

В Брянской области при атаке беспилотника пострадала женщина

Женщина пострадала при атаке дрона в Стародубском округе Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T14:10

2024-10-19T14:10

2024-10-19T14:13

специальная военная операция на украине

брянская область

происшествия

александр богомаз

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Женщина пострадала при атаке дрона в Стародубском округе Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз."Украинские террористы атаковали с помощью дронов-камикадзе село в Стародубском муниципальном округе. В результате сброса взрывного устройства легкое ранение получила жительница села. Ей оказана вся необходимая медицинская помощь. Осколками поврежден фасад жилого дома", - написал он в Telegram-канале.Глава региона отметил, что на месте работают экстренные и оперативные службы.

https://ria.ru/20241006/zelenskiy-1976545051.html

брянская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

брянская область, происшествия, александр богомаз