https://ria.ru/20241019/bespilotnik-1978885773.html
В Брянской области при атаке беспилотника пострадала женщина
В Брянской области при атаке беспилотника пострадала женщина - РИА Новости, 19.10.2024
В Брянской области при атаке беспилотника пострадала женщина
Женщина пострадала при атаке дрона в Стародубском округе Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T14:10
2024-10-19T14:10
2024-10-19T14:13
специальная военная операция на украине
брянская область
происшествия
александр богомаз
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Женщина пострадала при атаке дрона в Стародубском округе Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз."Украинские террористы атаковали с помощью дронов-камикадзе село в Стародубском муниципальном округе. В результате сброса взрывного устройства легкое ранение получила жительница села. Ей оказана вся необходимая медицинская помощь. Осколками поврежден фасад жилого дома", - написал он в Telegram-канале.Глава региона отметил, что на месте работают экстренные и оперативные службы.
https://ria.ru/20241006/zelenskiy-1976545051.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, происшествия, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Происшествия, Александр Богомаз
В Брянской области при атаке беспилотника пострадала женщина
Богомаз: в Стародубском округе Брянской области при атаке дрона ранена женщина