https://ria.ru/20241019/bespilotnik-1978856741.html
Над тремя областями за ночь нейтрализовали 16 украинских БПЛА
Над тремя областями за ночь нейтрализовали 16 украинских БПЛА - РИА Новости, 19.10.2024
Над тремя областями за ночь нейтрализовали 16 украинских БПЛА
Российские средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 16 украинских беспилотников, говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T07:26
2024-10-19T07:26
2024-10-19T09:01
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
брянская область
ростовская область
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 16 украинских беспилотников, говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале."19 октября в период с 00.00 до 06.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — указывает ведомство.В частности, тринадцать БПЛА сбили над территорией Брянской области, два – над Ростовской областью и один – над Белгородской областью
https://ria.ru/20241017/makeevka-1978448298.html
россия
белгородская область
брянская область
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россия, белгородская область, брянская область, ростовская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Брянская область, Ростовская область
Над тремя областями за ночь нейтрализовали 16 украинских БПЛА
Минобороны РФ: силы ПВО сбили за ночь 16 беспилотников ВСУ над тремя регионами