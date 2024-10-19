https://ria.ru/20241019/bespilotnik-1978856741.html

Над тремя областями за ночь нейтрализовали 16 украинских БПЛА

Над тремя областями за ночь нейтрализовали 16 украинских БПЛА - РИА Новости, 19.10.2024

Над тремя областями за ночь нейтрализовали 16 украинских БПЛА

Российские средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 16 украинских беспилотников, говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале. РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T07:26

2024-10-19T07:26

2024-10-19T09:01

специальная военная операция на украине

россия

белгородская область

брянская область

ростовская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793911087_0:251:2355:1576_1920x0_80_0_0_9e23bdb65fc6c9659f863cfb58378a56.jpg

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 16 украинских беспилотников, говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале."19 октября в период с 00.00 до 06.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — указывает ведомство.В частности, тринадцать БПЛА сбили над территорией Брянской области, два – над Ростовской областью и один – над Белгородской областью

https://ria.ru/20241017/makeevka-1978448298.html

россия

белгородская область

брянская область

ростовская область

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2024

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россия, белгородская область, брянская область, ростовская область