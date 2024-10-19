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Над тремя областями за ночь нейтрализовали 16 украинских БПЛА - РИА Новости, 19.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:26 19.10.2024 (обновлено: 09:01 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/bespilotnik-1978856741.html
Над тремя областями за ночь нейтрализовали 16 украинских БПЛА
Над тремя областями за ночь нейтрализовали 16 украинских БПЛА - РИА Новости, 19.10.2024
Над тремя областями за ночь нейтрализовали 16 украинских БПЛА
Российские средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 16 украинских беспилотников, говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T07:26
2024-10-19T09:01
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
брянская область
ростовская область
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 16 украинских беспилотников, говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале."19 октября в период с 00.00 до 06.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — указывает ведомство.В частности, тринадцать БПЛА сбили над территорией Брянской области, два – над Ростовской областью и один – над Белгородской областью
https://ria.ru/20241017/makeevka-1978448298.html
россия
белгородская область
брянская область
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россия, белгородская область, брянская область, ростовская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Брянская область, Ростовская область
Над тремя областями за ночь нейтрализовали 16 украинских БПЛА

Минобороны РФ: силы ПВО сбили за ночь 16 беспилотников ВСУ над тремя регионами

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У"
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор М2У - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
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Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У". Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Российские средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 16 украинских беспилотников, говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале.
"19 октября в период с 00.00 до 06.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — указывает ведомство.
В частности, тринадцать БПЛА сбили над территорией Брянской области, два – над Ростовской областью и один – над Белгородской областью
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелгородская областьБрянская областьРостовская область
 
 
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