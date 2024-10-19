https://ria.ru/20241019/berdyansk-1978927897.html
В Бердянске прогремел мощный взрыв
В Бердянске прогремел мощный взрыв - РИА Новости, 19.10.2024
В Бердянске прогремел мощный взрыв
В городе Бердянске на юге Запорожской области прозвучал громкий взрыв, предварительно, сработала система ПВО, сообщил председатель комиссии Общественной палаты... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T23:20
2024-10-19T23:20
2024-10-19T23:20
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владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости. В городе Бердянске на юге Запорожской области прозвучал громкий взрыв, предварительно, сработала система ПВО, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "В Бердянске громко. В отдельных районах города - главных морских ворот Запорожской области был слышен громкий взрыв", - написал Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, предварительно, в городе сработала система ПВО России по вражескому БПЛА. Подробности уточняются.
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бердянск, запорожская область, россия, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Бердянск, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов
В Бердянске прогремел мощный взрыв
Рогов: в Бердянске на юге Запорожской области прогремел громкий взрыв