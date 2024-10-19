https://ria.ru/20241019/berdyansk-1978927897.html

В Бердянске прогремел мощный взрыв

В Бердянске прогремел мощный взрыв - РИА Новости, 19.10.2024

В Бердянске прогремел мощный взрыв

В городе Бердянске на юге Запорожской области прозвучал громкий взрыв, предварительно, сработала система ПВО, сообщил председатель комиссии Общественной палаты... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T23:20

2024-10-19T23:20

2024-10-19T23:20

специальная военная операция на украине

бердянск

запорожская область

россия

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости. В городе Бердянске на юге Запорожской области прозвучал громкий взрыв, предварительно, сработала система ПВО, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "В Бердянске громко. В отдельных районах города - главных морских ворот Запорожской области был слышен громкий взрыв", - написал Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, предварительно, в городе сработала система ПВО России по вражескому БПЛА. Подробности уточняются.

https://ria.ru/20240627/melitopol-1955732898.html

бердянск

запорожская область

россия

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бердянск, запорожская область, россия, владимир рогов