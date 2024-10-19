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В Бердянске прогремел мощный взрыв - РИА Новости, 19.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:20 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/berdyansk-1978927897.html
В Бердянске прогремел мощный взрыв
В Бердянске прогремел мощный взрыв - РИА Новости, 19.10.2024
В Бердянске прогремел мощный взрыв
В городе Бердянске на юге Запорожской области прозвучал громкий взрыв, предварительно, сработала система ПВО, сообщил председатель комиссии Общественной палаты... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T23:20
2024-10-19T23:20
специальная военная операция на украине
бердянск
запорожская область
россия
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости. В городе Бердянске на юге Запорожской области прозвучал громкий взрыв, предварительно, сработала система ПВО, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "В Бердянске громко. В отдельных районах города - главных морских ворот Запорожской области был слышен громкий взрыв", - написал Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, предварительно, в городе сработала система ПВО России по вражескому БПЛА. Подробности уточняются.
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бердянск
запорожская область
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бердянск, запорожская область, россия, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Бердянск, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов
В Бердянске прогремел мощный взрыв

Рогов: в Бердянске на юге Запорожской области прогремел громкий взрыв

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПлощадь Единства в Бердянске
Площадь Единства в Бердянске - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Площадь Единства в Бердянске. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости. В городе Бердянске на юге Запорожской области прозвучал громкий взрыв, предварительно, сработала система ПВО, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Бердянске громко. В отдельных районах города - главных морских ворот Запорожской области был слышен громкий взрыв", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
По его словам, предварительно, в городе сработала система ПВО России по вражескому БПЛА. Подробности уточняются.
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе
27 июня, 01:34
 
Специальная военная операция на УкраинеБердянскЗапорожская областьРоссияВладимир Рогов
 
 
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