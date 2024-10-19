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На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей
На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей - РИА Новости, 19.10.2024
На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей
Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сбиты несколько воздушных целей на подлёте к городу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T18:57
2024-10-19T18:57
2024-10-19T19:09
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белгород
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вячеслав гладков
происшествия
белгородский район
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сбиты несколько воздушных целей на подлёте к городу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбиты несколько воздушных целей на подлёте к городу. По предварительной информации, пострадавших и серьёзных разрушений нет", - написал он в Telegram-канале.Гладков уточнил, что в Белгороде в результате падения осколков повреждены пять автомобилей. Кроме того, повреждён газопровод."Информация о последствиях уточняется. Все оперативные и аварийные службы работают на местах", - добавил он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей
Гладков: над Белгородом сработала система ПВО, сбиты несколько воздушных целей