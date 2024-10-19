https://ria.ru/20241019/belgorod-1978909779.html

На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей

На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей - РИА Новости, 19.10.2024

На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сбиты несколько воздушных целей на подлёте к городу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T18:57

2024-10-19T18:57

2024-10-19T19:09

специальная военная операция на украине

белгород

украина

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

происшествия

белгородский район

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сбиты несколько воздушных целей на подлёте к городу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбиты несколько воздушных целей на подлёте к городу. По предварительной информации, пострадавших и серьёзных разрушений нет", - написал он в Telegram-канале.Гладков уточнил, что в Белгороде в результате падения осколков повреждены пять автомобилей. Кроме того, повреждён газопровод."Информация о последствиях уточняется. Все оперативные и аварийные службы работают на местах", - добавил он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

белгород, украина, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, происшествия, белгородский район