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На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей - РИА Новости, 19.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:57 19.10.2024 (обновлено: 19:09 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/belgorod-1978909779.html
На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей
На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей - РИА Новости, 19.10.2024
На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей
Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сбиты несколько воздушных целей на подлёте к городу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T18:57
2024-10-19T19:09
специальная военная операция на украине
белгород
украина
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
происшествия
белгородский район
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сбиты несколько воздушных целей на подлёте к городу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбиты несколько воздушных целей на подлёте к городу. По предварительной информации, пострадавших и серьёзных разрушений нет", - написал он в Telegram-канале.Гладков уточнил, что в Белгороде в результате падения осколков повреждены пять автомобилей. Кроме того, повреждён газопровод."Информация о последствиях уточняется. Все оперативные и аварийные службы работают на местах", - добавил он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгород, украина, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, происшествия, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Украина, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Происшествия, Белгородский район
На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей

Гладков: над Белгородом сработала система ПВО, сбиты несколько воздушных целей

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Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сбиты несколько воздушных целей на подлёте к городу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбиты несколько воздушных целей на подлёте к городу. По предварительной информации, пострадавших и серьёзных разрушений нет", - написал он в Telegram-канале.
Гладков уточнил, что в Белгороде в результате падения осколков повреждены пять автомобилей. Кроме того, повреждён газопровод.
"Информация о последствиях уточняется. Все оперативные и аварийные службы работают на местах", - добавил он.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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