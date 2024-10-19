Порошенко заявил о бегстве власти из Киева
Порошенко: в первые часы СВО на Украине власть сбежала из Киева
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкБывший президент Украины Петр Порошенко, обвиняемый в государственной измене в рамках дела о преступной схеме поставок угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса
Бывший президент Украины Петр Порошенко, обвиняемый в государственной измене в рамках дела о преступной схеме поставок угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В первые дни после начала СВО вся власть сбежала из Киева, заявил экс-президент Украины Петр Порошенко в эфире украинского телеканала "Прямой".
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"В первые часы <…> я здесь (в Киеве. — Прим. Ред.) с оружием в руках, когда вся власть слиняла из Киева…" — заявил он.
Бывший президент также усомнился в эффективности "плана победы" Владимира Зеленского из-за его чрезмерных требований в адрес западных партнеров.
"Это не план, когда ты говоришь, что вы для меня должны сделать то, то и то, а я буду просто сидеть и ждать, пока вы все сделаете", — сказал Порошенко.
Ранее бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью изданию Financial Times о том, что Зеленский в первые дни конфликта на Украине скрывался в бункере.
Британское издание Times в начале года сообщало, что после начала российской спецоперации основных представителей украинских властей поместили в подземные бункеры. По утверждению одного из источников газеты, первоначально планировалось, что чиновники пробудут под землей в течение недели. Однако, как писало издание, Зеленский и его помощники прожили в бункерах "большую часть двух месяцев".