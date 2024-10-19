https://ria.ru/20241019/begstvo-1978846566.html

Порошенко заявил о бегстве власти из Киева

Порошенко заявил о бегстве власти из Киева - РИА Новости, 19.10.2024

Порошенко заявил о бегстве власти из Киева

В первые дни после начала СВО вся власть сбежала из Киева, заявил экс-президент Украины Петр Порошенко в эфире украинского телеканала "Прямой". РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T00:52

2024-10-19T00:52

2024-10-19T01:47

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В первые дни после начала СВО вся власть сбежала из Киева, заявил экс-президент Украины Петр Порошенко в эфире украинского телеканала "Прямой"."В первые часы <…> я здесь (в Киеве. — Прим. Ред.) с оружием в руках, когда вся власть слиняла из Киева…" — заявил он.Бывший президент также усомнился в эффективности "плана победы" Владимира Зеленского из-за его чрезмерных требований в адрес западных партнеров."Это не план, когда ты говоришь, что вы для меня должны сделать то, то и то, а я буду просто сидеть и ждать, пока вы все сделаете", — сказал Порошенко.Ранее бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью изданию Financial Times о том, что Зеленский в первые дни конфликта на Украине скрывался в бункере.Британское издание Times в начале года сообщало, что после начала российской спецоперации основных представителей украинских властей поместили в подземные бункеры. По утверждению одного из источников газеты, первоначально планировалось, что чиновники пробудут под землей в течение недели. Однако, как писало издание, Зеленский и его помощники прожили в бункерах "большую часть двух месяцев".

https://ria.ru/20241018/vsu-1978834676.html

https://ria.ru/20241013/poroshenko-1977854722.html

https://ria.ru/20241018/zelenskij-1978838913.html

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в мире, киев, украина, владимир зеленский, петр порошенко, йенс столтенберг, нато