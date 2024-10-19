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Порошенко заявил о бегстве власти из Киева - РИА Новости, 19.10.2024
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00:52 19.10.2024 (обновлено: 01:47 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/begstvo-1978846566.html
Порошенко заявил о бегстве власти из Киева
Порошенко заявил о бегстве власти из Киева - РИА Новости, 19.10.2024
Порошенко заявил о бегстве власти из Киева
В первые дни после начала СВО вся власть сбежала из Киева, заявил экс-президент Украины Петр Порошенко в эфире украинского телеканала "Прямой". РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T00:52
2024-10-19T01:47
в мире
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В первые дни после начала СВО вся власть сбежала из Киева, заявил экс-президент Украины Петр Порошенко в эфире украинского телеканала "Прямой"."В первые часы &lt;…&gt; я здесь (в Киеве. — Прим. Ред.) с оружием в руках, когда вся власть слиняла из Киева…" — заявил он.Бывший президент также усомнился в эффективности "плана победы" Владимира Зеленского из-за его чрезмерных требований в адрес западных партнеров."Это не план, когда ты говоришь, что вы для меня должны сделать то, то и то, а я буду просто сидеть и ждать, пока вы все сделаете", — сказал Порошенко.Ранее бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью изданию Financial Times о том, что Зеленский в первые дни конфликта на Украине скрывался в бункере.Британское издание Times в начале года сообщало, что после начала российской спецоперации основных представителей украинских властей поместили в подземные бункеры. По утверждению одного из источников газеты, первоначально планировалось, что чиновники пробудут под землей в течение недели. Однако, как писало издание, Зеленский и его помощники прожили в бункерах "большую часть двух месяцев".
https://ria.ru/20241018/vsu-1978834676.html
https://ria.ru/20241013/poroshenko-1977854722.html
https://ria.ru/20241018/zelenskij-1978838913.html
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в мире, киев, украина, владимир зеленский, петр порошенко, йенс столтенберг, нато
В мире, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Йенс Столтенберг, НАТО
Порошенко заявил о бегстве власти из Киева

Порошенко: в первые часы СВО на Украине власть сбежала из Киева

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкБывший президент Украины Петр Порошенко, обвиняемый в государственной измене в рамках дела о преступной схеме поставок угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса
Бывший президент Украины Петр Порошенко, обвиняемый в государственной измене в рамках дела о преступной схеме поставок угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Бывший президент Украины Петр Порошенко, обвиняемый в государственной измене в рамках дела о преступной схеме поставок угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В первые дни после начала СВО вся власть сбежала из Киева, заявил экс-президент Украины Петр Порошенко в эфире украинского телеканала "Прямой".
«
"В первые часы <…> я здесь (в Киеве. — Прим. Ред.) с оружием в руках, когда вся власть слиняла из Киева…" — заявил он.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
ВСУ готовы уйти с фронта на борьбу с "боевиками" Зеленского, заявили в Раде
Вчера, 21:07
Бывший президент также усомнился в эффективности "плана победы" Владимира Зеленского из-за его чрезмерных требований в адрес западных партнеров.
"Это не план, когда ты говоришь, что вы для меня должны сделать то, то и то, а я буду просто сидеть и ждать, пока вы все сделаете", — сказал Порошенко.
Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 13.10.2024
Порошенко тайно записывал переговоры с зарубежными лидерами, заявили в Раде
13 октября, 19:55
Ранее бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью изданию Financial Times о том, что Зеленский в первые дни конфликта на Украине скрывался в бункере.
Британское издание Times в начале года сообщало, что после начала российской спецоперации основных представителей украинских властей поместили в подземные бункеры. По утверждению одного из источников газеты, первоначально планировалось, что чиновники пробудут под землей в течение недели. Однако, как писало издание, Зеленский и его помощники прожили в бункерах "большую часть двух месяцев".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Зеленский заявил об обратной реакции из США на его "план победы"
Вчера, 22:05
 
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