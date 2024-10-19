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Израильская авиация нанесла еще восемь ударов по пригороду Бейрута - РИА Новости, 19.10.2024
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18:20 19.10.2024 (обновлено: 18:29 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/aviaudary-1978905865.html
Израильская авиация нанесла еще восемь ударов по пригороду Бейрута
Израильская авиация нанесла еще восемь ударов по пригороду Бейрута - РИА Новости, 19.10.2024
Израильская авиация нанесла еще восемь ударов по пригороду Бейрута
Самолеты израильских ВВС нанесли еще восемь мощных ударов по нескольким кварталам южного пригорода Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T18:20
2024-10-19T18:29
в мире
бейрут
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
ливан
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БЕЙРУТ, 19 окт - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли еще восемь мощных ударов по нескольким кварталам южного пригорода Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.Ливанское агентство NNA ранее сообщило, что самолеты израильских ВВС нанесли два удара по кварталу Харет-Хрейк в южном пригороде Бейрута.Новые удары пришлись по кварталам Харет-Хрейк, Бурдж аль-Баражне и Шувайфат."Разрушены несколько зданий, магазинов, а также повреждены дороги на въезде в кварталы",- рассказали РИА Новости очевидцы.
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в мире, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ливан, израиль, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Бейрут, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Ливан, Израиль, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Израильская авиация нанесла еще восемь ударов по пригороду Бейрута

Израильская авиация нанесла еще восемь ударов по южному пригороду Бейрута

© AP Photo / Hassan AmmarДым на месте израильского авиаудара по Бейруту, Ливан
Дым на месте израильского авиаудара по Бейруту, Ливан - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Дым на месте израильского авиаудара по Бейруту, Ливан. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 19 окт - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли еще восемь мощных ударов по нескольким кварталам южного пригорода Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.
Ливанское агентство NNA ранее сообщило, что самолеты израильских ВВС нанесли два удара по кварталу Харет-Хрейк в южном пригороде Бейрута.
Новые удары пришлись по кварталам Харет-Хрейк, Бурдж аль-Баражне и Шувайфат.
«
"Разрушены несколько зданий, магазинов, а также повреждены дороги на въезде в кварталы",- рассказали РИА Новости очевидцы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
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В миреБейрутОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024ЛиванИзраильАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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