https://ria.ru/20241019/aviaudary-1978905865.html

Израильская авиация нанесла еще восемь ударов по пригороду Бейрута

Израильская авиация нанесла еще восемь ударов по пригороду Бейрута - РИА Новости, 19.10.2024

Израильская авиация нанесла еще восемь ударов по пригороду Бейрута

Самолеты израильских ВВС нанесли еще восемь мощных ударов по нескольким кварталам южного пригорода Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T18:20

2024-10-19T18:20

2024-10-19T18:29

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БЕЙРУТ, 19 окт - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли еще восемь мощных ударов по нескольким кварталам южного пригорода Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.Ливанское агентство NNA ранее сообщило, что самолеты израильских ВВС нанесли два удара по кварталу Харет-Хрейк в южном пригороде Бейрута.Новые удары пришлись по кварталам Харет-Хрейк, Бурдж аль-Баражне и Шувайфат."Разрушены несколько зданий, магазинов, а также повреждены дороги на въезде в кварталы",- рассказали РИА Новости очевидцы.

https://ria.ru/20241016/tramp-1978211085.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ливан, израиль, армия обороны израиля (цахал)