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Российская авиация сорвала ротацию подразделений ВСУ в Курской области - РИА Новости, 19.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:06 19.10.2024 (обновлено: 16:55 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/aviatsiya-1978895118.html
Российская авиация сорвала ротацию подразделений ВСУ в Курской области
Российская авиация сорвала ротацию подразделений ВСУ в Курской области - РИА Новости, 19.10.2024
Российская авиация сорвала ротацию подразделений ВСУ в Курской области
Экипажи вертолетов Ка-52М сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T16:06
2024-10-19T16:55
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Экипажи вертолетов Ка-52М сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны.&quot;Экипажи вертолетов Ка-52М армейской авиации в составе смешанной тактической группы сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области&quot;, — уточнили в ведомстве.Во время выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили бронетехнику и личный состав ВСУ.После нанесения удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет противника."Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели", — сообщили в Минобороны.Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По последним данным Минобороны, за время боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 24 740 военнослужащих и 167 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20241019/naemniki-1978869281.html
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Экипажи вертолетов Ка-52м сорвали ротацию ВСУ в приграничном районе Курской области
Экипажи вертолетов Ка-52м авиации ВС РФ сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны
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россия, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины
Российская авиация сорвала ротацию подразделений ВСУ в Курской области

Экипажи вертолетов Ка-52М сорвали ротацию подразделений ВСУ в Курской области

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Экипажи вертолетов Ка-52М сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны.
«

"Экипажи вертолетов Ка-52М армейской авиации в составе смешанной тактической группы сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", — уточнили в ведомстве.

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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Во время выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили бронетехнику и личный состав ВСУ.
После нанесения удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет противника.
"Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели", — сообщили в Минобороны.
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Вчера, 10:17
Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.
По последним данным Минобороны, за время боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 24 740 военнослужащих и 167 танков.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы Украины
 
 
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