https://ria.ru/20241019/aviatsiya-1978895118.html

Российская авиация сорвала ротацию подразделений ВСУ в Курской области

Российская авиация сорвала ротацию подразделений ВСУ в Курской области - РИА Новости, 19.10.2024

Российская авиация сорвала ротацию подразделений ВСУ в Курской области

Экипажи вертолетов Ка-52М сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T16:06

2024-10-19T16:06

2024-10-19T16:55

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Экипажи вертолетов Ка-52М сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны."Экипажи вертолетов Ка-52М армейской авиации в составе смешанной тактической группы сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", — уточнили в ведомстве.Во время выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили бронетехнику и личный состав ВСУ.После нанесения удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет противника."Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели", — сообщили в Минобороны.Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По последним данным Минобороны, за время боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 24 740 военнослужащих и 167 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241019/naemniki-1978869281.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Экипажи вертолетов Ка-52м сорвали ротацию ВСУ в приграничном районе Курской области Экипажи вертолетов Ка-52м авиации ВС РФ сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны 2024-10-19T16:06 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, курская область, вооруженные силы украины