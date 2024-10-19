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Афганским таксистам запретили работать на машинах "неправильного" цвета - РИА Новости, 19.10.2024
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16:42 19.10.2024
https://ria.ru/20241019/afganistan-1978898494.html
Афганским таксистам запретили работать на машинах "неправильного" цвета
Афганским таксистам запретили работать на машинах "неправильного" цвета - РИА Новости, 19.10.2024
Афганским таксистам запретили работать на машинах "неправильного" цвета
Афганским водителям такси отныне запрещено выезжать на дороги городов и малых населенных пунктов до полного завершения перекраски своих автомобилей, в противном РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T16:42
2024-10-19T16:42
в мире
авто
афганистан
кабул (город)
происшествия
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Афганским водителям такси отныне запрещено выезжать на дороги городов и малых населенных пунктов до полного завершения перекраски своих автомобилей, в противном случае им грозят серьезные юридические последствия и даже судебное преследование, сообщил новостной портал Tolo news со ссылкой на главу транспортной полиции Кабула Хияля Мохаммада Гавара. "Моя настоятельная просьба ко всем водителям такси заключается в том, что, отправляя свои автомобили на перекраску, они должны воздерживаться от поездок по городу до тех пор, пока процесс не будет завершен полностью. Если их автомобили перекрашены лишь частично, или с них сняты такие детали, как фары или другие аксессуары, на дороги им выезжать запрещается", - цитирует слова стража порядка Tolo news. Закон о перекраске такси из желтого в бело-голубой цвета был принят в Афганистане в мае 2023 года. Как ранее сообщал начальник Главного управления транспортной полиции Исламского эмирата генерал-майор МВД Хасибулла Мухтар, эта мера была принята для соответствия положениям Венской конвенции о дорожном движении 1973 года, участником которой является Афганистан. Он разъяснил, что желтый цвет, в который были покрашены афганские такси, там не значится, поэтому выбрали один из "правильных" цветов, а именно, голубой, дополнив его белым. Водителям такси отводилось не более трех месяцев на то, чтобы перекрасить своих "железных коней", однако, как сообщают местные СМИ, этот процесс сильно затянулся, ибо покраска авто дело очень затратное, а у большинства владельцев машин таких денег просто нет. Им приходится по мере накопления капитала красить машины частично - или в голубой, или в белый цвета. Иногда денег хватает только на грунтовку или на снятие фар и номерных знаков перед покраской. Часто таксисты ездят без регистрационных номерных знаков, чтобы не получить штраф за неисполнение предписания. По данным Главного управления дорожного движения страны, в четырех афганских провинциях перекрашено уже более 20 тысяч автомобилей такси, из них 7 тысяч только в Кабуле. Попутно с покраской авто производится и биометрическая регистрация всех водителей для того, чтобы узнать доподлинно, сколько же на самом деле легальных такси колесит по дорогам Афганистана и посчитать, хотя бы приблизительно, число "любителей", занимающихся нелегальным частным извозом. Примечательно, что до 1979 года автомобили такси в Афганистане не имели определенного цвета. После победы в стране Апрельской революции младший брат афганского диктатора Хафизуллы Амина - Асадулла, командовавший тогда службой госбезопасности, заранее скупив все покрасочные мастерские в Кабуле, объявил о принудительной перекраске машин автоизвозчиков в желто-белый цвет. Отказникам пригрозили скорой расправой, а Асадулла в результате этой аферы стал богат как Крез.
https://ria.ru/20241013/afganistan-1977816283.html
https://ria.ru/20240817/afganistan-1966721738.html
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в мире, авто, афганистан, кабул (город), происшествия
В мире, Авто, Афганистан, Кабул (город), Происшествия
Афганским таксистам запретили работать на машинах "неправильного" цвета

Афганским таксистам, не перекрасившим машину в бело-голубой цвет, грозят судом

© РИА Новости / В. Киселев | Перейти в медиабанкКабул, Афганистан
Кабул, Афганистан - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости / В. Киселев
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Афганским водителям такси отныне запрещено выезжать на дороги городов и малых населенных пунктов до полного завершения перекраски своих автомобилей, в противном случае им грозят серьезные юридические последствия и даже судебное преследование, сообщил новостной портал Tolo news со ссылкой на главу транспортной полиции Кабула Хияля Мохаммада Гавара.
"Моя настоятельная просьба ко всем водителям такси заключается в том, что, отправляя свои автомобили на перекраску, они должны воздерживаться от поездок по городу до тех пор, пока процесс не будет завершен полностью. Если их автомобили перекрашены лишь частично, или с них сняты такие детали, как фары или другие аксессуары, на дороги им выезжать запрещается", - цитирует слова стража порядка Tolo news.
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Закон о перекраске такси из желтого в бело-голубой цвета был принят в Афганистане в мае 2023 года. Как ранее сообщал начальник Главного управления транспортной полиции Исламского эмирата генерал-майор МВД Хасибулла Мухтар, эта мера была принята для соответствия положениям Венской конвенции о дорожном движении 1973 года, участником которой является Афганистан. Он разъяснил, что желтый цвет, в который были покрашены афганские такси, там не значится, поэтому выбрали один из "правильных" цветов, а именно, голубой, дополнив его белым.
Водителям такси отводилось не более трех месяцев на то, чтобы перекрасить своих "железных коней", однако, как сообщают местные СМИ, этот процесс сильно затянулся, ибо покраска авто дело очень затратное, а у большинства владельцев машин таких денег просто нет. Им приходится по мере накопления капитала красить машины частично - или в голубой, или в белый цвета. Иногда денег хватает только на грунтовку или на снятие фар и номерных знаков перед покраской. Часто таксисты ездят без регистрационных номерных знаков, чтобы не получить штраф за неисполнение предписания.
По данным Главного управления дорожного движения страны, в четырех афганских провинциях перекрашено уже более 20 тысяч автомобилей такси, из них 7 тысяч только в Кабуле. Попутно с покраской авто производится и биометрическая регистрация всех водителей для того, чтобы узнать доподлинно, сколько же на самом деле легальных такси колесит по дорогам Афганистана и посчитать, хотя бы приблизительно, число "любителей", занимающихся нелегальным частным извозом.
Примечательно, что до 1979 года автомобили такси в Афганистане не имели определенного цвета. После победы в стране Апрельской революции младший брат афганского диктатора Хафизуллы Амина - Асадулла, командовавший тогда службой госбезопасности, заранее скупив все покрасочные мастерские в Кабуле, объявил о принудительной перекраске машин автоизвозчиков в желто-белый цвет. Отказникам пригрозили скорой расправой, а Асадулла в результате этой аферы стал богат как Крез.
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