https://ria.ru/20241019/advokat-1978849466.html
Совет не стал лишать статуса адвоката, резко высказавшегося в адрес судьи
Совет не стал лишать статуса адвоката, резко высказавшегося в адрес судьи - РИА Новости, 19.10.2024
Совет не стал лишать статуса адвоката, резко высказавшегося в адрес судьи
Совет Адвокатской палаты Москвы вынес замечание адвокату за излишнюю полемику с судьей и оценку ее личных и профессиональных качеств, сказано в тексте решения. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T03:06
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Совет Адвокатской палаты Москвы вынес замечание адвокату за излишнюю полемику с судьей и оценку ее личных и профессиональных качеств, сказано в тексте решения. Согласно тексту решения, во время заседания адвокат позволил себе фразы: "Сначала вы пытаетесь меня сбить с толку какими-то нелепыми замечаниями…"; "Мне это вообще не мешает, я 25 лет говорю, вы еще в школе учились, простите, конечно, за прямоту"; "Я должен как-то руками махать или подпрыгивать при этом?"; "А вы русский язык хорошо знаете?"; "Может вы сами выступите тогда?". Судья обратилась с жалобой в Квалификационную комиссию адвокатской палаты, где установили, что адвокат, безусловно, имеет право на публичное выражение несогласия с действиями судьи, но это необходимо делать в надлежащей форме. "Вежливое, корректное с процессуальной и этической точек зрения поведение, уважительное отношение к суду и другим участникам судебного разбирательства являются основополагающими принципами и традициями адвокатской профессии... Вместо этого адвокат в ходе судебного заседания вступал с председательствующей судьей в излишнюю полемику, а в ряде случаев инициировал ее, при этом неоднократно допустил оценку личностных и профессиональных качеств судьи, демонстрируя свое профессиональное превосходство в силу возраста и стажа работы", - указано в решении. Совет признал такое поведение не соответствующим принципам адвокатской этики, но учел заступничество его подзащитной и ограничился дисциплинарным взысканием в виде замечания.
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жилье, москва, общество
Совет не стал лишать статуса адвоката, резко высказавшегося в адрес судьи
Совет Адвокатской палаты вынес замечание адвокату за излишнюю полемику с судьей
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Совет Адвокатской палаты Москвы вынес замечание адвокату за излишнюю полемику с судьей и оценку ее личных и профессиональных качеств, сказано в тексте решения.
Согласно тексту решения, во время заседания адвокат позволил себе фразы: "Сначала вы пытаетесь меня сбить с толку какими-то нелепыми замечаниями…"; "Мне это вообще не мешает, я 25 лет говорю, вы еще в школе учились, простите, конечно, за прямоту"; "Я должен как-то руками махать или подпрыгивать при этом?"; "А вы русский язык хорошо знаете?"; "Может вы сами выступите тогда?".
Судья обратилась с жалобой в Квалификационную комиссию адвокатской палаты, где установили, что адвокат, безусловно, имеет право на публичное выражение несогласия с действиями судьи, но это необходимо делать в надлежащей форме.
"Вежливое, корректное с процессуальной и этической точек зрения поведение, уважительное отношение к суду и другим участникам судебного разбирательства являются основополагающими принципами и традициями адвокатской профессии... Вместо этого адвокат в ходе судебного заседания вступал с председательствующей судьей в излишнюю полемику, а в ряде случаев инициировал ее, при этом неоднократно допустил оценку личностных и профессиональных качеств судьи, демонстрируя свое профессиональное превосходство в силу возраста и стажа работы", - указано в решении.
Совет признал такое поведение не соответствующим принципам адвокатской этики, но учел заступничество его подзащитной и ограничился дисциплинарным взысканием в виде замечания.