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Умер глава ОПГ "Турбазовские" Чащин, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.10.2024
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14:28 19.10.2024 (обновлено: 19:01 19.10.2024)
https://ria.ru/20241019/74ru-1978887434.html
Умер глава ОПГ "Турбазовские" Чащин, сообщили СМИ
Умер глава ОПГ "Турбазовские" Чащин, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.10.2024
Умер глава ОПГ "Турбазовские" Чащин, сообщили СМИ
В Миассе умер лидер организованной преступной группировки "Турбазовские" Сергей Чащин, сообщает 74.ru. РИА Новости, 19.10.2024
2024-10-19T14:28
2024-10-19T19:01
происшествия
миасс
общество
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В Миассе умер лидер организованной преступной группировки "Турбазовские" Сергей Чащин, сообщает 74.ru."Причина смерти пока неясна, ему был 51 год. В исправительном центре у него была довольно мягкая форма содержания, он даже ходил без конвоя по территории и иногда мог уезжать домой", — говорится в материале.В статье указали, что Чащина задержали 21 ноября 2012 года, а в июле 2014-го он был приговорен к 13 годам колонии строгого режима.Его обвинили в организации двух убийств, попытке покушения, бандитизме и участии в преступном сообществе.
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происшествия, миасс, общество
Происшествия, Миасс, Общество
Умер глава ОПГ "Турбазовские" Чащин, сообщили СМИ

74.ru: в Миассе умер глава ОПГ "Турбазовские" Сергей Чащин

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкНабережная реки Миасс в Челябинске
Набережная реки Миасс в Челябинске - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Набережная реки Миасс в Челябинске. Архивное фото
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В Миассе умер лидер организованной преступной группировки "Турбазовские" Сергей Чащин, сообщает 74.ru.
«
"Причина смерти пока неясна, ему был 51 год. В исправительном центре у него была довольно мягкая форма содержания, он даже ходил без конвоя по территории и иногда мог уезжать домой", — говорится в материале.
В статье указали, что Чащина задержали 21 ноября 2012 года, а в июле 2014-го он был приговорен к 13 годам колонии строгого режима.
Его обвинили в организации двух убийств, попытке покушения, бандитизме и участии в преступном сообществе.
 
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