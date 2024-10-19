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Умер глава ОПГ "Турбазовские" Чащин, сообщили СМИ

Умер глава ОПГ "Турбазовские" Чащин, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.10.2024

Умер глава ОПГ "Турбазовские" Чащин, сообщили СМИ

В Миассе умер лидер организованной преступной группировки "Турбазовские" Сергей Чащин, сообщает 74.ru. РИА Новости, 19.10.2024

2024-10-19T14:28

2024-10-19T14:28

2024-10-19T19:01

происшествия

миасс

общество

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В Миассе умер лидер организованной преступной группировки "Турбазовские" Сергей Чащин, сообщает 74.ru."Причина смерти пока неясна, ему был 51 год. В исправительном центре у него была довольно мягкая форма содержания, он даже ходил без конвоя по территории и иногда мог уезжать домой", — говорится в материале.В статье указали, что Чащина задержали 21 ноября 2012 года, а в июле 2014-го он был приговорен к 13 годам колонии строгого режима.Его обвинили в организации двух убийств, попытке покушения, бандитизме и участии в преступном сообществе.

миасс

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2024

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происшествия, миасс, общество