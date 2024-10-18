https://ria.ru/20241018/zhurnalistka-1978635483.html

Журналистка "Дождя"* Котрикадзе** получала переводы с Украины

Журналистка "Дождя"* Котрикадзе** получала переводы с Украины - РИА Новости, 18.10.2024

Журналистка "Дождя"* Котрикадзе** получала переводы с Украины

Глава информационной службы и ведущая телеканала "Дождь"* Екатерина Котрикадзе** получала переводы из Грузии, Люксембурга и Украины, следует из данных... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T04:21

2024-10-18T04:21

2024-10-18T07:17

украина

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Глава информационной службы и ведущая телеканала "Дождь"* Екатерина Котрикадзе** получала переводы из Грузии, Люксембурга и Украины, следует из данных Росфинмониторинга. "В Минюст России поступили сведения из Росфинмониторинга, согласно которым Котрикадзе Екатерине Бесикиевне** на счёт поступили деньги из Люксембурга, от гражданина Грузии, от гражданина Украины", - говорится в документах Минюста, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Минюст включил ее в список иноагентов 28 октября 2022 года. Кроме того, были выявлены факты распространения Котрикадзе** материалов и сообщений иностранных СМИ про фейки о спецоперации. Что касается работодателя Котрикадзе** телеканала "Дождь"*, Роскомнадзор 1 марта прошлого года ограничил доступ к ресурсам телеканала за "целенаправленное размещение на систематической основе" материалов, содержащих ложную информацию о военной спецоперации на Украине.* СМИ, выполняющее функции иноагента**Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента

https://ria.ru/20241013/feygin-1977797302.html

https://ria.ru/20241017/zhurnalist-1978435298.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)