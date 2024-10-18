https://ria.ru/20241018/zhoga-1978647414.html

Жога посетит ключевые объекты в Тюменской области

Жога посетит ключевые объекты в Тюменской области - РИА Новости, 18.10.2024

Жога посетит ключевые объекты в Тюменской области

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога приехал в Тюменскую область, вместе с губернатором он посетит ряд учреждений и РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T08:26

2024-10-18T08:26

2024-10-18T08:26

политика

тюменская область

тобольск

артем жога

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ТЮМЕНЬ, 18 окт – РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога приехал в Тюменскую область, вместе с губернатором он посетит ряд учреждений и ключевых объектов региона, передает корреспондент РИА Новости. Двухдневную рабочую поездку в Тюменскую область Артем Жога начнет с посещения Тюменского президентского кадетского училища, также в планах визит в филиал фонда "Защитники Отечества" и встреча с общественниками и организациями, оказывающими поддержку участникам СВО и их семьям. Второй день полпред будет работать в Тобольске. Ранее новый полпред в УрФО заявлял, что намерен посетить все регионы федерального округа, лично познакомиться с их главами и активно погрузиться в работу.

https://ria.ru/20241010/ural-1977380350.html

тюменская область

тобольск

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, тюменская область, тобольск, артем жога