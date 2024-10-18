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Жога посетит ключевые объекты в Тюменской области - РИА Новости, 18.10.2024
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08:26 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/zhoga-1978647414.html
Жога посетит ключевые объекты в Тюменской области
Жога посетит ключевые объекты в Тюменской области - РИА Новости, 18.10.2024
Жога посетит ключевые объекты в Тюменской области
Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога приехал в Тюменскую область, вместе с губернатором он посетит ряд учреждений и РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T08:26
2024-10-18T08:26
политика
тюменская область
тобольск
артем жога
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ТЮМЕНЬ, 18 окт – РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога приехал в Тюменскую область, вместе с губернатором он посетит ряд учреждений и ключевых объектов региона, передает корреспондент РИА Новости. Двухдневную рабочую поездку в Тюменскую область Артем Жога начнет с посещения Тюменского президентского кадетского училища, также в планах визит в филиал фонда "Защитники Отечества" и встреча с общественниками и организациями, оказывающими поддержку участникам СВО и их семьям. Второй день полпред будет работать в Тобольске. Ранее новый полпред в УрФО заявлял, что намерен посетить все регионы федерального округа, лично познакомиться с их главами и активно погрузиться в работу.
https://ria.ru/20241010/ural-1977380350.html
тюменская область
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политика, тюменская область, тобольск, артем жога
Политика, Тюменская область, Тобольск, Артем Жога
Жога посетит ключевые объекты в Тюменской области

Полпред президента в УрФО Жога посетит ключевые объекты в Тюменской области

© РИА Новости / Пресс-служба полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе | Перейти в медиабанкПолномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога
Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Пресс-служба полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе
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Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 18 окт – РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога приехал в Тюменскую область, вместе с губернатором он посетит ряд учреждений и ключевых объектов региона, передает корреспондент РИА Новости.
Двухдневную рабочую поездку в Тюменскую область Артем Жога начнет с посещения Тюменского президентского кадетского училища, также в планах визит в филиал фонда "Защитники Отечества" и встреча с общественниками и организациями, оказывающими поддержку участникам СВО и их семьям. Второй день полпред будет работать в Тобольске.
Ранее новый полпред в УрФО заявлял, что намерен посетить все регионы федерального округа, лично познакомиться с их главами и активно погрузиться в работу.
Артем Жога - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
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10 октября, 13:30
 
ПолитикаТюменская областьТобольскАртем Жога
 
 
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