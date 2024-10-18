Жога посетит ключевые объекты в Тюменской области
Полпред президента в УрФО Жога посетит ключевые объекты в Тюменской области
© РИА Новости / Пресс-служба полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе | Перейти в медиабанкПолномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога
© РИА Новости / Пресс-служба полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе
Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 18 окт – РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога приехал в Тюменскую область, вместе с губернатором он посетит ряд учреждений и ключевых объектов региона, передает корреспондент РИА Новости.
Двухдневную рабочую поездку в Тюменскую область Артем Жога начнет с посещения Тюменского президентского кадетского училища, также в планах визит в филиал фонда "Защитники Отечества" и встреча с общественниками и организациями, оказывающими поддержку участникам СВО и их семьям. Второй день полпред будет работать в Тобольске.
Ранее новый полпред в УрФО заявлял, что намерен посетить все регионы федерального округа, лично познакомиться с их главами и активно погрузиться в работу.
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