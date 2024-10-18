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"Это шантаж". В Германии предложили новые меры из-за "плана" Зеленского - РИА Новости, 18.10.2024
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09:01 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/zelenskiy-1978652343.html
"Это шантаж". В Германии предложили новые меры из-за "плана" Зеленского
"Это шантаж". В Германии предложили новые меры из-за "плана" Зеленского - РИА Новости, 18.10.2024
"Это шантаж". В Германии предложили новые меры из-за "плана" Зеленского
Ядерный шантаж Украины не должен остаться безнаказанным, заявила депутат немецкого парламента от партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" Севим РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T09:01
2024-10-18T09:01
в мире
украина
германия
киев
севим дагделен
владимир зеленский
сара вагенкнехт
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Ядерный шантаж Украины не должен остаться безнаказанным, заявила депутат немецкого парламента от партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" Севим Дагделен на своей странице в соцсети X."Это становится все более безумно и понятно: "план победы" Зеленского – это очень опасный план мировой войны. Ядерный шантаж Украины ради быстрого вступления в НАТО не должен остаться безнаказанным, Германия не должна позволить себе быть втянутой еще сильнее в войну", — написала политик.Дагделен также призвала прекратить поставки оружия Украине и приступить к мирному решению конфликта путем дипломатии.Накануне газета Bild со ссылкой на украинского чиновника, работающего в области закупок оружия, сообщила, что Киев в случае отказа Запада принять страну в НАТО, якобы в рамках нескольких недель может сконструировать ядерное оружие для применения против российской армии.При этом Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина не собирается создавать ядерное оружие. В рамках визита на саммит Евросоюза он сказал, что альтернативой вступления Украины в НАТО может быть только наличие у нее ядерного оружия, добавив, что украинская сторона выбирает альянс.Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что появление ядерного оружия на Украине стало бы большой ошибкой коллективного Запада, которая может ввергнуть мир в конфликт с непредсказуемыми последствиями.
https://ria.ru/20241018/zelenskiy-1978641601.html
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в мире, украина, германия, киев, севим дагделен, владимир зеленский, сара вагенкнехт, bild, нато, политика
В мире, Украина, Германия, Киев, Севим Дагделен, Владимир Зеленский, Сара Вагенкнехт, Bild, НАТО, Политика
"Это шантаж". В Германии предложили новые меры из-за "плана" Зеленского

Депутат бундестага: ядерный шантаж Украины не должен остаться безнаказанным

© AP Photo / Press Service Of The President Of UkraineВладимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Ядерный шантаж Украины не должен остаться безнаказанным, заявила депутат немецкого парламента от партии "Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость" Севим Дагделен на своей странице в соцсети X.
«
"Это становится все более безумно и понятно: "план победы" Зеленского – это очень опасный план мировой войны. Ядерный шантаж Украины ради быстрого вступления в НАТО не должен остаться безнаказанным, Германия не должна позволить себе быть втянутой еще сильнее в войну", — написала политик.
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Дагделен также призвала прекратить поставки оружия Украине и приступить к мирному решению конфликта путем дипломатии.
Накануне газета Bild со ссылкой на украинского чиновника, работающего в области закупок оружия, сообщила, что Киев в случае отказа Запада принять страну в НАТО, якобы в рамках нескольких недель может сконструировать ядерное оружие для применения против российской армии.
При этом Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина не собирается создавать ядерное оружие. В рамках визита на саммит Евросоюза он сказал, что альтернативой вступления Украины в НАТО может быть только наличие у нее ядерного оружия, добавив, что украинская сторона выбирает альянс.
Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что появление ядерного оружия на Украине стало бы большой ошибкой коллективного Запада, которая может ввергнуть мир в конфликт с непредсказуемыми последствиями.
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В миреУкраинаГерманияКиевСевим ДагделенВладимир ЗеленскийСара ВагенкнехтBildНАТОПолитика
 
 
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