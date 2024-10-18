https://ria.ru/20241018/zelenskiy-1978639214.html

В ЕП назвали цель "плана победы" Зеленского

В ЕП назвали цель "плана победы" Зеленского - РИА Новости, 18.10.2024

В ЕП назвали цель "плана победы" Зеленского

Так называемый "план победы" Владимира Зеленского нереалистичен, его главная цель – втянуть ЕС в прямой конфликт с Россией и вытрясти из Европы побольше денег,... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T05:40

2024-10-18T05:40

2024-10-18T05:40

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ПАРИЖ, 18 окт – РИА Новости. Так называемый "план победы" Владимира Зеленского нереалистичен, его главная цель – втянуть ЕС в прямой конфликт с Россией и вытрясти из Европы побольше денег, заявил РИА Новости евродепутат от французской партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани. "Это художественный роман, этот "план" совершенно не реалистичен, и все это знают. Даже сам Зеленский знает, что он не имеет никаких шансов. Единственный план Зеленского с самого начала этого конфликта – это вовлечь Европу в войну", - заявил Мариани. По его словам, предложенный план – это "маскировка" участия ЕС и НАТО в конфликте, так как Украина проигрывает на фронте. "Зеленский понимает, что у Украины нет ни одного шанса выиграть эту войну. Он понимает, что единственный шанс – это если Европа и НАТО вступят в конфликт", - сказал политик. По словам Мариани, это также "предлог, чтобы вытрясти побольше денег", в чем Зеленский "преуспел, потому что Украине помогают больше, чем иным европейским странам". "К счастью, ещё есть ряд европейских лидеров, кто здраво смотрит на вещи и понимает, что большее вовлечение в конфликт может привести только к его ухудшению. При этом в ЕС немало тех, кто хочет пойти дальше. Но на данный момент мы ещё не пересекли Рубикон – все ждут результатов выборов в США", - заключил он. Зеленский в среду представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят. Он считает, что новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту.

https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978613171.html

https://ria.ru/20241018/ukraina-1978634570.html

https://ria.ru/20241017/zelenskiy-1978557215.html

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в мире, россия, украина, европа, владимир зеленский, тьерри мариани, нато, евросоюз, европарламент