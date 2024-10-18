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Зеленский рассказал о пакете сдерживания в "плане победы" - РИА Новости, 18.10.2024
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22:12 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/zelenskij-1978839456.html
Зеленский рассказал о пакете сдерживания в "плане победы"
Зеленский рассказал о пакете сдерживания в "плане победы" - РИА Новости, 18.10.2024
Зеленский рассказал о пакете сдерживания в "плане победы"
Предложенный Киевом "план победы" содержит конкретное количество целей в России и конкретное количество ракет для поражения, сказал Владимир Зеленский, не... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T22:12
2024-10-18T22:12
россия
украина
киев
владимир зеленский
владимир путин
нато
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Предложенный Киевом "план победы" содержит конкретное количество целей в России и конкретное количество ракет для поражения, сказал Владимир Зеленский, не детализируя объекты и дальность нанесения ударов. "Третий пункт о пакете сдерживания рассчитан исключительно на то и просчитан, что есть цели, количество ракет и стоимость. Я бы сказал, конкретное количество ракет, конкретная дальность и конкретная стоимость всего этого пакета", - сказал Зеленский в эфире национального телемарафона. Он отметил, что принятые в США решения по поддержке Украины вместе с двусторонними договорами о гарантиях безопасности с лидерами других стран, которых почти три десятка, предусматривают достаточное количество денег, чтобы обеспечить украинскую сторону пакетом, при условие если все они выполнят взятые на себя договоренности. "Есть конкретная математика - есть конкретные деньги. Приведет не просто к ослаблению оборонки (РФ - ред.), а к паузе в возможности восстановления этого сектора боевых сил. И тогда или вы можете договариваться или точно отбиваться... Я считал, что это превентивный пакет", - пояснил он. Зеленский в среду представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
https://ria.ru/20240923/zelenskiy-1974228230.html
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россия, украина, киев, владимир зеленский, владимир путин, нато
Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО
Зеленский рассказал о пакете сдерживания в "плане победы"

Зеленский: пакет сдерживания в "плане победы" имеет конкретные цели в России

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Предложенный Киевом "план победы" содержит конкретное количество целей в России и конкретное количество ракет для поражения, сказал Владимир Зеленский, не детализируя объекты и дальность нанесения ударов.
«
"Третий пункт о пакете сдерживания рассчитан исключительно на то и просчитан, что есть цели, количество ракет и стоимость. Я бы сказал, конкретное количество ракет, конкретная дальность и конкретная стоимость всего этого пакета", - сказал Зеленский в эфире национального телемарафона.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
В Кремле прокомментировали сообщения СМИ о новом плане Зеленского
23 сентября, 13:12
Он отметил, что принятые в США решения по поддержке Украины вместе с двусторонними договорами о гарантиях безопасности с лидерами других стран, которых почти три десятка, предусматривают достаточное количество денег, чтобы обеспечить украинскую сторону пакетом, при условие если все они выполнят взятые на себя договоренности.
«
"Есть конкретная математика - есть конкретные деньги. Приведет не просто к ослаблению оборонки (РФ - ред.), а к паузе в возможности восстановления этого сектора боевых сил. И тогда или вы можете договариваться или точно отбиваться... Я считал, что это превентивный пакет", - пояснил он.
Зеленский в среду представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".
В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
План Зеленского оказался не "планом победы", заявил Медведев
Вчера, 11:10
 
РоссияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийВладимир ПутинНАТО
 
 
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