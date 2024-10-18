https://ria.ru/20241018/zelenskij-1978838913.html
Зеленский заявил об обратной реакции из США на его "план победы"
Зеленский заявил об обратной реакции из США на его "план победы" - РИА Новости, 18.10.2024
Зеленский заявил об обратной реакции из США на его "план победы"
Владимир Зеленский заявил, что украинские чиновники уже представили план победы в США и получили первую обратную реакцию - в ближайшее время ожидается приезд... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T22:05
2024-10-18T22:05
2024-10-18T22:05
украина
россия
сша
владимир зеленский
владимир путин
нато
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972155486_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_95e7e90680f263b02ca2e756fb745003.jpg
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что украинские чиновники уже представили план победы в США и получили первую обратную реакцию - в ближайшее время ожидается приезд команды Белого дома на Украину. Он отметил, что украинская делегация в США обсудила в частности два пункта из так называемого "плана победы" - приглашения Украины в НАТО и усиление ВСУ, "Фидбэк был практически сразу… ожидаю команду Белого дома на Украине, мы ждем и в ближайшее время она будет тут с теми или иными ответами", - сказал Зеленский в эфире национального телемарафона. По его словам, не смотря на то, что вопрос приглашения Украины в НАТО часто обсуждаем, есть страны, которые не намерены закрывать двери в диалоге с Россией. В частности, по его словам, скепсис остался у немцев. Он подчеркнул, что очень позитивно проходят переговоры в контексте "плана победы" с Францией. Французская сторона оперативней других союзников закрывает вопрос в направлении усиления и укомплектования бригад качественной техникой. "До конца ноября бригада (которая проходит тренировку во Франции - ред.) будет на Украине", - отметил он. Зеленский в очередной раз повторил, что Украина должна быть в НАТО, поскольку отдала ядерное оружие в обмен на гарантии безопасности и при этом ничего не получила взамен. "Я считаю, что Украина должна быть в НАТО, и аргумент, что во время Будапештского меморандума мы отдали ядерное оружие и нам гарантировали безопасность и территориальную целостность Украины. Мы говорим о том, что если бы Украина не отдавала ядерное оружие, это был бы именно тот зонтик, который есть у других ядерных государств", - пояснил он, По мнению Зеленского, страны, которые являются гарантами и подписантами Будапештского меморандума, именно они не остановили Россию еще в 2014 году. Поэтому на сегодня НАТО лучше любого вида оружия. "На сегодня, если вы посмотрите на все страны мира, где нет войн - это страны или НАТО, или страны, у которых есть соответствующее, сильное, опасное оружие. И Украина не получила ни первого, ни второго", - резюмировал он. Зеленский в среду представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
https://ria.ru/20241017/zelenskij-1978506890.html
https://ria.ru/20241018/lavrov-1978760381.html
https://ria.ru/20241018/zelenskij-1978833848.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972155486_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_2a2ee7da6afbb4bf7d49a93f49032eed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, сша, владимир зеленский, владимир путин, нато, вооруженные силы украины
Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины
Зеленский заявил об обратной реакции из США на его "план победы"
Зеленский заявил, что его "план победы" получил первую обратную реакцию из США
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что украинские чиновники уже представили план победы в США и получили первую обратную реакцию - в ближайшее время ожидается приезд команды Белого дома на Украину.
Он отметил, что украинская делегация в США обсудила в частности два пункта из так называемого "плана победы" - приглашения Украины в НАТО
и усиление ВСУ
,
"Фидбэк был практически сразу… ожидаю команду Белого дома на Украине, мы ждем и в ближайшее время она будет тут с теми или иными ответами", - сказал Зеленский в эфире национального телемарафона.
По его словам, не смотря на то, что вопрос приглашения Украины в НАТО часто обсуждаем, есть страны, которые не намерены закрывать двери в диалоге с Россией
. В частности, по его словам, скепсис остался у немцев. Он подчеркнул, что очень позитивно проходят переговоры в контексте "плана победы" с Францией
. Французская сторона оперативней других союзников закрывает вопрос в направлении усиления и укомплектования бригад качественной техникой.
"До конца ноября бригада (которая проходит тренировку во Франции - ред.) будет на Украине", - отметил он.
Зеленский в очередной раз повторил, что Украина должна быть в НАТО, поскольку отдала ядерное оружие в обмен на гарантии безопасности и при этом ничего не получила взамен. "Я считаю, что Украина должна быть в НАТО, и аргумент, что во время Будапештского меморандума мы отдали ядерное оружие и нам гарантировали безопасность и территориальную целостность Украины. Мы говорим о том, что если бы Украина не отдавала ядерное оружие, это был бы именно тот зонтик, который есть у других ядерных государств", - пояснил он,
По мнению Зеленского, страны, которые являются гарантами и подписантами Будапештского меморандума, именно они не остановили Россию еще в 2014 году. Поэтому на сегодня НАТО лучше любого вида оружия.
«
"На сегодня, если вы посмотрите на все страны мира, где нет войн - это страны или НАТО, или страны, у которых есть соответствующее, сильное, опасное оружие. И Украина не получила ни первого, ни второго", - резюмировал он.
Зеленский в среду представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".
В июне президент России Владимир Путин
выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва
незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев
должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.