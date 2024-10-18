https://ria.ru/20241018/zelenskij-1978838913.html

Зеленский заявил об обратной реакции из США на его "план победы"

Зеленский заявил об обратной реакции из США на его "план победы" - РИА Новости, 18.10.2024

Зеленский заявил об обратной реакции из США на его "план победы"

Владимир Зеленский заявил, что украинские чиновники уже представили план победы в США и получили первую обратную реакцию - в ближайшее время ожидается приезд... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T22:05

2024-10-18T22:05

2024-10-18T22:05

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что украинские чиновники уже представили план победы в США и получили первую обратную реакцию - в ближайшее время ожидается приезд команды Белого дома на Украину. Он отметил, что украинская делегация в США обсудила в частности два пункта из так называемого "плана победы" - приглашения Украины в НАТО и усиление ВСУ, "Фидбэк был практически сразу… ожидаю команду Белого дома на Украине, мы ждем и в ближайшее время она будет тут с теми или иными ответами", - сказал Зеленский в эфире национального телемарафона. По его словам, не смотря на то, что вопрос приглашения Украины в НАТО часто обсуждаем, есть страны, которые не намерены закрывать двери в диалоге с Россией. В частности, по его словам, скепсис остался у немцев. Он подчеркнул, что очень позитивно проходят переговоры в контексте "плана победы" с Францией. Французская сторона оперативней других союзников закрывает вопрос в направлении усиления и укомплектования бригад качественной техникой. "До конца ноября бригада (которая проходит тренировку во Франции - ред.) будет на Украине", - отметил он. Зеленский в очередной раз повторил, что Украина должна быть в НАТО, поскольку отдала ядерное оружие в обмен на гарантии безопасности и при этом ничего не получила взамен. "Я считаю, что Украина должна быть в НАТО, и аргумент, что во время Будапештского меморандума мы отдали ядерное оружие и нам гарантировали безопасность и территориальную целостность Украины. Мы говорим о том, что если бы Украина не отдавала ядерное оружие, это был бы именно тот зонтик, который есть у других ядерных государств", - пояснил он, По мнению Зеленского, страны, которые являются гарантами и подписантами Будапештского меморандума, именно они не остановили Россию еще в 2014 году. Поэтому на сегодня НАТО лучше любого вида оружия. "На сегодня, если вы посмотрите на все страны мира, где нет войн - это страны или НАТО, или страны, у которых есть соответствующее, сильное, опасное оружие. И Украина не получила ни первого, ни второго", - резюмировал он. Зеленский в среду представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, сша, владимир зеленский, владимир путин, нато, вооруженные силы украины