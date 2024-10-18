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Зеленский рассказал, кому передал секретные части "плана победы" - РИА Новости, 18.10.2024
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21:02 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/zelenskij-1978834091.html
Зеленский рассказал, кому передал секретные части "плана победы"
Зеленский рассказал, кому передал секретные части "плана победы" - РИА Новости, 18.10.2024
Зеленский рассказал, кому передал секретные части "плана победы"
Владимир Зеленский заявил, что передал "секретные" дополнения "плана победы" только тем странам, которые могут передать Киеву упомянутые там вещи. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T21:02
2024-10-18T21:02
россия
киев
украина
владимир зеленский
мария захарова
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что передал "секретные" дополнения "плана победы" только тем странам, которые могут передать Киеву упомянутые там вещи. Зеленский в среду представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Он подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров". "(Секретные - ред.) дополнения открыты и переданы тем странам, которые конкретно имеют эти пункты дополнений, чтобы усилить Украину", - заявил Зеленский в интервью украинским СМИ в эфире новостного телемарафона. Он не уточнил, что именно содержится в секретных дополнениях и какие страны обладают их содержимым, намекнув лишь на то, что в пунктах идет речь о мощном дальнобойном вооружении, которое позволит симметрично ответить на выведение из строя украинской энергосистемы и полный "блэкаут". "Я не против, чтобы это дополнение стало открытым для всех, чтобы и наши люди видели и чтобы русские видели... атака на нашу энергетику и "блэкаут", это не просто "будет ответ" - будет атака на их энергетику и будет "блэкаут"", - добавил Зеленский. При этом, по его словам, секретные дополнения к его "плану победы" не передают странам, которые не могут предоставить указанные в нем "усиления" для Украины, а также странам, которые отказываются предоставлять военную помощь. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, он только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят. Он считает, что новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту.
https://ria.ru/20241016/zakharova--1978414588.html
https://ria.ru/20241016/evropa-1978215315.html
https://ria.ru/20241018/medvedev-1978675923.html
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россия, киев, украина, владимир зеленский, мария захарова, дмитрий песков, нато
Россия, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Дмитрий Песков, НАТО
Зеленский рассказал, кому передал секретные части "плана победы"

Зеленский: секретные части "плана победы" переданы тем, кто может их обеспечить

© AP Photo / Andrew MedichiniВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© AP Photo / Andrew Medichini
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что передал "секретные" дополнения "плана победы" только тем странам, которые могут передать Киеву упомянутые там вещи.
Зеленский в среду представил в украинском парламенте так называемый "план победы". Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй - снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий - размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Он подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".
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"(Секретные - ред.) дополнения открыты и переданы тем странам, которые конкретно имеют эти пункты дополнений, чтобы усилить Украину", - заявил Зеленский в интервью украинским СМИ в эфире новостного телемарафона.
Он не уточнил, что именно содержится в секретных дополнениях и какие страны обладают их содержимым, намекнув лишь на то, что в пунктах идет речь о мощном дальнобойном вооружении, которое позволит симметрично ответить на выведение из строя украинской энергосистемы и полный "блэкаут".
"Я не против, чтобы это дополнение стало открытым для всех, чтобы и наши люди видели и чтобы русские видели... атака на нашу энергетику и "блэкаут", это не просто "будет ответ" - будет атака на их энергетику и будет "блэкаут"", - добавил Зеленский.
При этом, по его словам, секретные дополнения к его "плану победы" не передают странам, которые не могут предоставить указанные в нем "усиления" для Украины, а также странам, которые отказываются предоставлять военную помощь.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что настоящим мирным планом для Киева будет осознание бесперспективности политики, которую они проводят. Он считает, что новый "мирный план" Зеленского может фактически повторять план США, заключающийся в том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. По словам Пескова, Киев для достижения мира должен "протрезветь" и осознать причины, которые привели его к конфликту.
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