https://ria.ru/20241018/zaporozhe-1978677100.html

Рогов заявил о перебоях в подаче электроэнергии в Запорожье

Рогов заявил о перебоях в подаче электроэнергии в Запорожье - РИА Новости, 18.10.2024

Рогов заявил о перебоях в подаче электроэнергии в Запорожье

Подконтрольное украинским войскам Запорожье регулярно сталкивается с перебоями в подаче электричества, киевский режим не в состоянии поддерживать... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T11:14

2024-10-18T11:14

2024-10-18T11:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Подконтрольное украинским войскам Запорожье регулярно сталкивается с перебоями в подаче электричества, киевский режим не в состоянии поддерживать жизнеобеспечение города, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "В оккупированном украинскими боевиками городе Запорожье регулярно вводятся графики веерных отключений. Город сталкивается с перебоями из-за недостатка электроэнергии. Киевский режим не в состоянии поддерживать жизнеобеспечение города и гарантировать его населению нормальные условия жизни", - сказал Рогов. "После освобождения города Запорожье и окончания СВО обязательно будет запущена Запорожская АЭС, которая сможет сполна покрывать потребности области в электроэнергии", - добавил он.

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Дарья Буймова

в мире, запорожье, россия, владимир рогов, запорожская аэс