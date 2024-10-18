Рогов заявил о перебоях в подаче электроэнергии в Запорожье
Рогов: киевский режим не в состоянии поддерживать жизнеобеспечение Запорожья
© AP Photo / Leo CorreaЛюди на улице в городе Запорожье
© AP Photo / Leo Correa
Люди на улице в городе Запорожье. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Подконтрольное украинским войскам Запорожье регулярно сталкивается с перебоями в подаче электричества, киевский режим не в состоянии поддерживать жизнеобеспечение города, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"В оккупированном украинскими боевиками городе Запорожье регулярно вводятся графики веерных отключений. Город сталкивается с перебоями из-за недостатка электроэнергии. Киевский режим не в состоянии поддерживать жизнеобеспечение города и гарантировать его населению нормальные условия жизни", - сказал Рогов.
"После освобождения города Запорожье и окончания СВО обязательно будет запущена Запорожская АЭС, которая сможет сполна покрывать потребности области в электроэнергии", - добавил он.
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