https://ria.ru/20241018/zaporozhe-1978643709.html

На Украине заявили о повреждении инфраструктуры в Запорожской области

На Украине заявили о повреждении инфраструктуры в Запорожской области - РИА Новости, 18.10.2024

На Украине заявили о повреждении инфраструктуры в Запорожской области

Объекты инфраструктуры повреждены на подконтрольной ВСУ части территории Запорожской области после взрывов, сообщил в пятницу назначенный Киевом глава... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T07:30

2024-10-18T07:30

2024-10-18T07:30

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запорожская областная государственная администрация

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МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Объекты инфраструктуры повреждены на подконтрольной ВСУ части территории Запорожской области после взрывов, сообщил в пятницу назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров. Федоров в своем Telegram-канале написал, что в регионе в минувшие сутки прогремело порядка 200 взрывов, в результате чего повреждены объекты инфраструктуры. Чиновник при этом не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию региона. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром региона стал Мелитополь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, украина, запорожская область, запорожская областная государственная администрация