https://ria.ru/20241018/zapad-1978718209.html
Группировка "Запад" за неделю нанесла поражение нескольким бригадам ВСУ
Группировка "Запад" за неделю нанесла поражение нескольким бригадам ВСУ - РИА Новости, 18.10.2024
Группировка "Запад" за неделю нанесла поражение нескольким бригадам ВСУ
Подразделения группировки российских войск "Запад" в течение недели отразили 25 контратак ВСУ, противник потерял до 3150 военнослужащих и три танка, сообщило в... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T13:26
2024-10-18T13:26
2024-10-18T13:35
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Запад" в течение недели отразили 25 контратак ВСУ, противник потерял до 3150 военнослужащих и три танка, сообщило в пятницу Минобороны РФ.По данным ведомства, силы группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Невское в ЛНР, а также нанесли поражение формированиям танковой, пяти механизированных бригад, штурмовой бригады ВСУ, трех бригад теробороны и двух бригад нацгвардии."Отражены 25 контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 3150 военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин, в том числе четыре бронетранспортера М113 производства США, 38 автомобилей и 21 орудие полевой артиллерии, из них пять самоходных артиллерийских установок и гаубиц калибра 155-мм иностранного производства", - говорится в сводке министерства.Кроме того, уничтожены пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 21 полевой склад с боеприпасами.
https://ria.ru/20241018/svo-1978718098.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Запад" за неделю нанесла поражение нескольким бригадам ВСУ
ВСУ за неделю потеряли до 3150 военных в зоне действий группировки "Запад"