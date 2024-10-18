https://ria.ru/20241018/zapad-1978718209.html

Группировка "Запад" за неделю нанесла поражение нескольким бригадам ВСУ

Группировка "Запад" за неделю нанесла поражение нескольким бригадам ВСУ - РИА Новости, 18.10.2024

Группировка "Запад" за неделю нанесла поражение нескольким бригадам ВСУ

Подразделения группировки российских войск "Запад" в течение недели отразили 25 контратак ВСУ, противник потерял до 3150 военнослужащих и три танка, сообщило в... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T13:26

2024-10-18T13:26

2024-10-18T13:35

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Запад" в течение недели отразили 25 контратак ВСУ, противник потерял до 3150 военнослужащих и три танка, сообщило в пятницу Минобороны РФ.По данным ведомства, силы группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Невское в ЛНР, а также нанесли поражение формированиям танковой, пяти механизированных бригад, штурмовой бригады ВСУ, трех бригад теробороны и двух бригад нацгвардии."Отражены 25 контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 3150 военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин, в том числе четыре бронетранспортера М113 производства США, 38 автомобилей и 21 орудие полевой артиллерии, из них пять самоходных артиллерийских установок и гаубиц калибра 155-мм иностранного производства", - говорится в сводке министерства.Кроме того, уничтожены пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 21 полевой склад с боеприпасами.

https://ria.ru/20241018/svo-1978718098.html

https://ria.ru/20241018/zelenskiy-1978712190.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность