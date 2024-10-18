https://ria.ru/20241018/zabastovka-1978714499.html

В Италии объявили забастовку рабочие автомобильной промышленности

В Италии объявили забастовку рабочие автомобильной промышленности - РИА Новости, 18.10.2024

В Италии объявили забастовку рабочие автомобильной промышленности

Масштабная манифестация рабочих автомобильной промышленности проходит в пятницу по улицам в центре Рима, по всей стране идет забастовка предприятий... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T13:16

2024-10-18T13:16

2024-10-18T13:19

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РИМ, 18 окт – РИА Новости. Масштабная манифестация рабочих автомобильной промышленности проходит в пятницу по улицам в центре Рима, по всей стране идет забастовка предприятий автопроизводителя Stellantis, передает корреспондент РИА Новости. Демонстранты под флагами своих профсоюзных объединений собрались на площади Барберини вокруг барочного фонтана Тритон и многочисленной колонной двинулись к крупной площади Пьяцца-дель-Пополо, где пройдет митинг с выступлениями лидеров профсоюзов. Движение автомобильного транспорта в районе шествия перекрыто, в близлежащих к нему кварталах наблюдаются тяжелые пробки. Узкие улицы центра Рима затрудняют движение колонны, участники которой занимают всю проезжую часть своими транспарантами. В толпе зажигают фальшфейеры, свистят и стучат в барабаны, скандируя лозунги с призывами к борьбе за свои права. "Рабочие автомобильной отрасли требуют инвестиций от ведущего производителя Stellantis и поддержки со стороны правительства, которая была бы сосредоточена на переходе к электромобилям", - сказал РИА Новости профсоюзный деятель и преподаватель университета города Салерно Давиде Буббико По его словам, в пятницу по всей Италии проводят забастовку работники компаний-поставщиков группы Stellantis. Рим стал место проведения общенациональной манифестации, собрав участников со всей Италии. "Глава корпорации Stellantis Карлос Таварес уже был в Сенате с запросом о новых государственных бонусах для потребителей, когда как профсоюзы требуют промышленных планов с гарантиями для рабочих и продолжения функционирования заводов", - сказал собеседник агентства. По приблизительному подсчету корреспондента РИА Новости, в шествии принимают участие несколько тысяч человек. На его стартовой позиции демонстранты растянули баннер с лозунгом "Кризис автопроизводства? Пусть за него платят хозяева". Вдоль колонны раздаются листовки и продаются газеты коммунистической направленности, а на стенах улицах появились плакаты с критикой правительства с слоганам "Труд, хлеб, мир".

https://ria.ru/20240925/germaniya-1974714735.html

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Варвара Скокшина

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Масштабная манифестация рабочих автомобильной промышленности в Риме Масштабная манифестация рабочих автомобильной промышленности проходит в Риме, по всей стране идет забастовка предприятий автопроизводителя Stellantis, передает корреспондент РИА Новости 2024-10-18T13:16 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, италия