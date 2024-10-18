https://ria.ru/20241018/yaroslavl-1978830285.html

В Ярославле арестовали замначальника управления уголовного розыска УМВД

В Ярославле арестовали замначальника управления уголовного розыска УМВД - РИА Новости, 18.10.2024

В Ярославле арестовали замначальника управления уголовного розыска УМВД

Суд в Ярославле арестовал замначальника управления уголовного розыска УМВД по Ярославской области, задержанного по подозрению в получении взятки, сообщили в... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T20:28

2024-10-18T20:28

2024-10-18T20:28

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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Суд в Ярославле арестовал замначальника управления уголовного розыска УМВД по Ярославской области, задержанного по подозрению в получении взятки, сообщили в областном суде. В четверг источник в силовых структурах региона сообщил РИА Новости, что по подозрению в получении взятки задержан замначальника управления уголовного розыска УМВД по Ярославской области Александр Репин. В УМВД по Ярославской области в ответ на запрос агентства о том, действительно ли задержан Репин, и что ему вменяют, подтвердили только факт "пресечения противоправной деятельности сотрудника управления уголовного розыска". В ведомстве отметили, что при подтверждении вины сотрудника он будет уволен из полиции по отрицательным основаниям, в отношении его начальника уже назначена служебная проверка. "Кировский районный суд Ярославля удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении Александра Репина меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 14 декабря 2024 года", - сообщили журналистам в пятницу в Ярославском областном суде. При этом там не уточнили ни вменяемую Репину статью, ни суть инкриминируемого ему преступления.

https://ria.ru/20241016/petrochenko--1978386001.html

https://ria.ru/20241011/sochi-1977666757.html

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