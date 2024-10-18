https://ria.ru/20241018/yaroslavl-1978830285.html
В Ярославле арестовали замначальника управления уголовного розыска УМВД
В Ярославле арестовали замначальника управления уголовного розыска УМВД - РИА Новости, 18.10.2024
В Ярославле арестовали замначальника управления уголовного розыска УМВД
Суд в Ярославле арестовал замначальника управления уголовного розыска УМВД по Ярославской области, задержанного по подозрению в получении взятки, сообщили в... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T20:28
2024-10-18T20:28
2024-10-18T20:28
происшествия
ярославская область
ярославль
ярославский областной суд
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148259/62/1482596219_0:262:4272:2665_1920x0_80_0_0_d75c9c078dac4c2f1b54f1ae56bf4ed5.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Суд в Ярославле арестовал замначальника управления уголовного розыска УМВД по Ярославской области, задержанного по подозрению в получении взятки, сообщили в областном суде. В четверг источник в силовых структурах региона сообщил РИА Новости, что по подозрению в получении взятки задержан замначальника управления уголовного розыска УМВД по Ярославской области Александр Репин. В УМВД по Ярославской области в ответ на запрос агентства о том, действительно ли задержан Репин, и что ему вменяют, подтвердили только факт "пресечения противоправной деятельности сотрудника управления уголовного розыска". В ведомстве отметили, что при подтверждении вины сотрудника он будет уволен из полиции по отрицательным основаниям, в отношении его начальника уже назначена служебная проверка. "Кировский районный суд Ярославля удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении Александра Репина меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 14 декабря 2024 года", - сообщили журналистам в пятницу в Ярославском областном суде. При этом там не уточнили ни вменяемую Репину статью, ни суть инкриминируемого ему преступления.
https://ria.ru/20241016/petrochenko--1978386001.html
https://ria.ru/20241011/sochi-1977666757.html
ярославская область
ярославль
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148259/62/1482596219_230:0:4027:2848_1920x0_80_0_0_433adfa2972c5f664b84435d129c1099.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ярославская область, ярославль, ярославский областной суд, россия
Происшествия, Ярославская область, Ярославль, Ярославский областной суд, Россия
В Ярославле арестовали замначальника управления уголовного розыска УМВД
Суд в Ярославле арестовал замначальника уголовного розыска УМВД по делу о взятке