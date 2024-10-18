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В подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы

В подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 18.10.2024

В подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы

Взрывы раздались в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T20:35

2024-10-18T20:35

2024-10-18T20:35

специальная военная операция на украине

в мире

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херсон

херсонская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Взрывы раздались в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. "В Херсоне слышны взрывы", - сообщает телеканал. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, после появления сообщений о взрывах в подконтрольной ВСУ части Херсонской области объявили воздушную тревогу. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт легитимность референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть правобережья Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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херсон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, херсон, херсонская область , дмитрий песков, вооруженные силы украины