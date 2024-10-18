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В подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы
В подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 18.10.2024
В подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы
Взрывы раздались в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T20:35
2024-10-18T20:35
2024-10-18T20:35
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Взрывы раздались в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. "В Херсоне слышны взрывы", - сообщает телеканал. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, после появления сообщений о взрывах в подконтрольной ВСУ части Херсонской области объявили воздушную тревогу. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт легитимность референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть правобережья Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, херсон, херсонская область , дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Херсон, Херсонская область , Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы
"Общественное": в подконтрольном Киеву Херсоне раздались взрывы
МОСКВА, 18 окт - РИА Новости.
Взрывы раздались в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное"
со ссылкой на своих корреспондентов.
«
"В Херсоне слышны взрывы", - сообщает телеканал.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, после появления сообщений о взрывах в подконтрольной ВСУ части Херсонской области объявили воздушную тревогу.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт легитимность референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть правобережья Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.