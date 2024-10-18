https://ria.ru/20241018/vzryvy-1978680340.html

В Хмельницкой области прогремели взрывы

В Хмельницкой области прогремели взрывы - РИА Новости, 18.10.2024

В Хмельницкой области прогремели взрывы

Очередные взрывы прогремели в пятницу в Хмельницкой области на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T11:32

2024-10-18T11:32

2024-10-18T11:32

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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Очередные взрывы прогремели в пятницу в Хмельницкой области на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. Телеканал ранее в пятницу сообщал о взрывах в Хмельницкой области. "В Хмельницкой области слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Хмельницкой области объявлена воздушная тревога.

https://ria.ru/20241018/ukraina-1978651245.html

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Дарья Буймова

в мире, хмельницкая область, украина