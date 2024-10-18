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В Хмельницкой области прогремели взрывы
В Хмельницкой области прогремели взрывы - РИА Новости, 18.10.2024
В Хмельницкой области прогремели взрывы
Очередные взрывы прогремели в пятницу в Хмельницкой области на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T11:32
2024-10-18T11:32
2024-10-18T11:32
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Очередные взрывы прогремели в пятницу в Хмельницкой области на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. Телеканал ранее в пятницу сообщал о взрывах в Хмельницкой области. "В Хмельницкой области слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Хмельницкой области объявлена воздушная тревога.
https://ria.ru/20241018/ukraina-1978651245.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, хмельницкая область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Хмельницкая область, Украина
В Хмельницкой области прогремели взрывы
"Общественное": в Хмельницкой области прогремели взрывы