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В Хмельницкой области прогремели взрывы - РИА Новости, 18.10.2024
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09:06 18.10.2024
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В Хмельницкой области прогремели взрывы
В Хмельницкой области прогремели взрывы - РИА Новости, 18.10.2024
В Хмельницкой области прогремели взрывы
Взрывы прогремели в пятницу в Хмельницкой области на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T09:06
2024-10-18T09:06
в мире
хмельницкая область
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Взрывы прогремели в пятницу в Хмельницкой области на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Хмельницкой области объявлена воздушная тревога. "В Хмельницкой области слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном "Общественного". Ранее в пятницу украинские СМИ сообщал о взрывах в Винницкой области и в подконтрольном ВСУ городе Херсоне.
https://ria.ru/20241016/spetsoperatsiya-1978360775.html
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В мире, Хмельницкая область, Украина, Винницкая область, Вооруженные силы Украины
В Хмельницкой области прогремели взрывы

"Общественное": в Хмельницкой области прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные тушат пожар
Украинские пожарные тушат пожар - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные тушат пожар. Архивное фото
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МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Взрывы прогремели в пятницу в Хмельницкой области на западе Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Хмельницкой области объявлена воздушная тревога.
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"В Хмельницкой области слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном "Общественного".
Ранее в пятницу украинские СМИ сообщал о взрывах в Винницкой области и в подконтрольном ВСУ городе Херсоне.
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