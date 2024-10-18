https://ria.ru/20241018/vzryv-1978741872.html
Премьер Сербии призвал не спешить с выводами о взрыве на предприятии ОПК
Премьер Сербии призвал не спешить с выводами о взрыве на предприятии ОПК - РИА Новости, 18.10.2024
Премьер Сербии призвал не спешить с выводами о взрыве на предприятии ОПК
Производство на оборонном предприятии "Слобода" на западе Сербии связано с опасными веществами, поэтому не стоит делать поспешных выводов о причинах взрыва на... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T14:53
2024-10-18T14:53
2024-10-18T14:53
в мире
сербия
милош вучевич
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БЕЛГРАД, 18 окт – РИА Новости. Производство на оборонном предприятии "Слобода" на западе Сербии связано с опасными веществами, поэтому не стоит делать поспешных выводов о причинах взрыва на заводе, заявил сербский премьер Милош Вучевич. При взрыве на оборонном предприятии "Слобода" на западе Сербии в пятницу пострадали четыре человека, один из них получил ожоги лица, шеи и травму руки. Он был госпитализирован. "Это производство, которое использует вещества, которые опасны и требуют особого внимания… Не стоит торопиться с выводами о причинах взрыва и нужно подождать, что скажут полиция, военная полиция, судмедэксперты", - заявил Вучевич в эфире TV Pink. По его словам, главное, что жизни пострадавших ничего не угрожает, "потому что это работы высокого риска". Вучевич подчеркнул, что "Слобода" - хорошо организованное производство, "но ошибки бывают и у самых опытных работников". С 2010 года это шестой подобный инцидент на предприятии. "Слобода" - одно из крупнейших оборонных предприятий Сербии с широкой линейкой военной продукции, прежде всего различных боеприпасов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сербия, милош вучевич
В мире, Сербия, Милош Вучевич
Премьер Сербии призвал не спешить с выводами о взрыве на предприятии ОПК
Вучевич: производство на заводе, где был взрыв, связано с опасными веществами
БЕЛГРАД, 18 окт – РИА Новости. Производство на оборонном предприятии "Слобода" на западе Сербии связано с опасными веществами, поэтому не стоит делать поспешных выводов о причинах взрыва на заводе, заявил сербский премьер Милош Вучевич.
При взрыве на оборонном предприятии "Слобода" на западе Сербии в пятницу пострадали четыре человека, один из них получил ожоги лица, шеи и травму руки. Он был госпитализирован.
"Это производство, которое использует вещества, которые опасны и требуют особого внимания… Не стоит торопиться с выводами о причинах взрыва и нужно подождать, что скажут полиция, военная полиция, судмедэксперты", - заявил Вучевич в эфире TV Pink.
По его словам, главное, что жизни пострадавших ничего не угрожает, "потому что это работы высокого риска". Вучевич подчеркнул, что "Слобода" - хорошо организованное производство, "но ошибки бывают и у самых опытных работников".
С 2010 года это шестой подобный инцидент на предприятии.
"Слобода" - одно из крупнейших оборонных предприятий Сербии с широкой линейкой военной продукции, прежде всего различных боеприпасов.