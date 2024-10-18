https://ria.ru/20241018/vzryv-1978741872.html

Премьер Сербии призвал не спешить с выводами о взрыве на предприятии ОПК

Премьер Сербии призвал не спешить с выводами о взрыве на предприятии ОПК - РИА Новости, 18.10.2024

Премьер Сербии призвал не спешить с выводами о взрыве на предприятии ОПК

Производство на оборонном предприятии "Слобода" на западе Сербии связано с опасными веществами, поэтому не стоит делать поспешных выводов о причинах взрыва на... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T14:53

2024-10-18T14:53

2024-10-18T14:53

в мире

сербия

милош вучевич

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БЕЛГРАД, 18 окт – РИА Новости. Производство на оборонном предприятии "Слобода" на западе Сербии связано с опасными веществами, поэтому не стоит делать поспешных выводов о причинах взрыва на заводе, заявил сербский премьер Милош Вучевич. При взрыве на оборонном предприятии "Слобода" на западе Сербии в пятницу пострадали четыре человека, один из них получил ожоги лица, шеи и травму руки. Он был госпитализирован. "Это производство, которое использует вещества, которые опасны и требуют особого внимания… Не стоит торопиться с выводами о причинах взрыва и нужно подождать, что скажут полиция, военная полиция, судмедэксперты", - заявил Вучевич в эфире TV Pink. По его словам, главное, что жизни пострадавших ничего не угрожает, "потому что это работы высокого риска". Вучевич подчеркнул, что "Слобода" - хорошо организованное производство, "но ошибки бывают и у самых опытных работников". С 2010 года это шестой подобный инцидент на предприятии. "Слобода" - одно из крупнейших оборонных предприятий Сербии с широкой линейкой военной продукции, прежде всего различных боеприпасов.

https://ria.ru/20241018/vzryv-1978668911.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сербия, милош вучевич