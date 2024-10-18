Рейтинг@Mail.ru
Премьер Сербии призвал не спешить с выводами о взрыве на предприятии ОПК - РИА Новости, 18.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:53 18.10.2024
https://ria.ru/20241018/vzryv-1978741872.html
Премьер Сербии призвал не спешить с выводами о взрыве на предприятии ОПК
Премьер Сербии призвал не спешить с выводами о взрыве на предприятии ОПК - РИА Новости, 18.10.2024
Премьер Сербии призвал не спешить с выводами о взрыве на предприятии ОПК
Производство на оборонном предприятии "Слобода" на западе Сербии связано с опасными веществами, поэтому не стоит делать поспешных выводов о причинах взрыва на... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T14:53
2024-10-18T14:53
в мире
сербия
милош вучевич
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874547423_0:18:2048:1170_1920x0_80_0_0_68dc16c85bebe1f93ce606ff4bf379d5.jpg
БЕЛГРАД, 18 окт – РИА Новости. Производство на оборонном предприятии "Слобода" на западе Сербии связано с опасными веществами, поэтому не стоит делать поспешных выводов о причинах взрыва на заводе, заявил сербский премьер Милош Вучевич. При взрыве на оборонном предприятии "Слобода" на западе Сербии в пятницу пострадали четыре человека, один из них получил ожоги лица, шеи и травму руки. Он был госпитализирован. "Это производство, которое использует вещества, которые опасны и требуют особого внимания… Не стоит торопиться с выводами о причинах взрыва и нужно подождать, что скажут полиция, военная полиция, судмедэксперты", - заявил Вучевич в эфире TV Pink. По его словам, главное, что жизни пострадавших ничего не угрожает, "потому что это работы высокого риска". Вучевич подчеркнул, что "Слобода" - хорошо организованное производство, "но ошибки бывают и у самых опытных работников". С 2010 года это шестой подобный инцидент на предприятии. "Слобода" - одно из крупнейших оборонных предприятий Сербии с широкой линейкой военной продукции, прежде всего различных боеприпасов.
https://ria.ru/20241018/vzryv-1978668911.html
https://ria.ru/20240623/serbiya-1954849274.html
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874547423_0:0:1708:1280_1920x0_80_0_0_a8231e030f02a6320e422a598840ab19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, милош вучевич
В мире, Сербия, Милош Вучевич
Премьер Сербии призвал не спешить с выводами о взрыве на предприятии ОПК

Вучевич: производство на заводе, где был взрыв, связано с опасными веществами

© Фото : Министарства одбране и Војске СрбијМилош Вучевич
Милош Вучевич - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© Фото : Министарства одбране и Војске Србиј
Милош Вучевич. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 18 окт – РИА Новости. Производство на оборонном предприятии "Слобода" на западе Сербии связано с опасными веществами, поэтому не стоит делать поспешных выводов о причинах взрыва на заводе, заявил сербский премьер Милош Вучевич.
При взрыве на оборонном предприятии "Слобода" на западе Сербии в пятницу пострадали четыре человека, один из них получил ожоги лица, шеи и травму руки. Он был госпитализирован.
Автомобиль скорой помощи в Сербии - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
В Сербии прогремел взрыв на оборонном предприятии
Вчера, 10:36
"Это производство, которое использует вещества, которые опасны и требуют особого внимания… Не стоит торопиться с выводами о причинах взрыва и нужно подождать, что скажут полиция, военная полиция, судмедэксперты", - заявил Вучевич в эфире TV Pink.
По его словам, главное, что жизни пострадавших ничего не угрожает, "потому что это работы высокого риска". Вучевич подчеркнул, что "Слобода" - хорошо организованное производство, "но ошибки бывают и у самых опытных работников".
С 2010 года это шестой подобный инцидент на предприятии.
"Слобода" - одно из крупнейших оборонных предприятий Сербии с широкой линейкой военной продукции, прежде всего различных боеприпасов.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
Вучич призвал МВД готовиться к ухудшению ситуации с безопасностью в Европе
23 июня, 14:01
 
В миреСербияМилош Вучевич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала