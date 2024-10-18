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В Сербии прогремел взрыв на оборонном предприятии - РИА Новости, 18.10.2024
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10:36 18.10.2024 (обновлено: 10:47 18.10.2024)
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В Сербии прогремел взрыв на оборонном предприятии
В Сербии прогремел взрыв на оборонном предприятии - РИА Новости, 18.10.2024
В Сербии прогремел взрыв на оборонном предприятии
При взрыве на оборонном предприятии "Слобода" на западе Сербии пострадали четыре человека, один получил серьезные травмы, передает агентство Танюг. РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T10:36
2024-10-18T10:47
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БЕЛГРАД, 18 окт - РИА Новости. При взрыве на оборонном предприятии "Слобода" на западе Сербии пострадали четыре человека, один получил серьезные травмы, передает агентство Танюг."Слобода" является одним из крупнейших оборонных предприятий Сербии с широкой линейкой военной продукции."При взрыве на оборонном предприятии "Слобода" в городе Чачак пострадали четыре человека, из которых один получил серьезные ранения. Мужчина 36 лет доставлен в больницу города Чачак с ожогами лица, шеи и травмой руки, после обследования помещен в отделение интенсивной терапии", - указало агентство.Предыдущий инцидент на фабрике произошел три года назад в июне, без пострадавших.
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в мире, сербия
В мире, Сербия
В Сербии прогремел взрыв на оборонном предприятии

При взрыве на оборонном предприятии в Сербии пострадали четыре человека

© AP Photo / Darko VojinovicАвтомобиль скорой помощи в Сербии
Автомобиль скорой помощи в Сербии - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
Автомобиль скорой помощи в Сербии. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 18 окт - РИА Новости. При взрыве на оборонном предприятии "Слобода" на западе Сербии пострадали четыре человека, один получил серьезные травмы, передает агентство Танюг.
"Слобода" является одним из крупнейших оборонных предприятий Сербии с широкой линейкой военной продукции.
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16 октября, 18:42
"При взрыве на оборонном предприятии "Слобода" в городе Чачак пострадали четыре человека, из которых один получил серьезные ранения. Мужчина 36 лет доставлен в больницу города Чачак с ожогами лица, шеи и травмой руки, после обследования помещен в отделение интенсивной терапии", - указало агентство.
Предыдущий инцидент на фабрике произошел три года назад в июне, без пострадавших.
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