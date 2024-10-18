https://ria.ru/20241018/vzryv-1978668911.html

В Сербии прогремел взрыв на оборонном предприятии

В Сербии прогремел взрыв на оборонном предприятии - РИА Новости, 18.10.2024

В Сербии прогремел взрыв на оборонном предприятии

При взрыве на оборонном предприятии "Слобода" на западе Сербии пострадали четыре человека, один получил серьезные травмы, передает агентство Танюг. РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T10:36

2024-10-18T10:36

2024-10-18T10:47

в мире

сербия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823703809_0:301:2981:1978_1920x0_80_0_0_55bd7e567033b86322d45e65ee1f687e.jpg

БЕЛГРАД, 18 окт - РИА Новости. При взрыве на оборонном предприятии "Слобода" на западе Сербии пострадали четыре человека, один получил серьезные травмы, передает агентство Танюг."Слобода" является одним из крупнейших оборонных предприятий Сербии с широкой линейкой военной продукции."При взрыве на оборонном предприятии "Слобода" в городе Чачак пострадали четыре человека, из которых один получил серьезные ранения. Мужчина 36 лет доставлен в больницу города Чачак с ожогами лица, шеи и травмой руки, после обследования помещен в отделение интенсивной терапии", - указало агентство.Предыдущий инцидент на фабрике произошел три года назад в июне, без пострадавших.

https://ria.ru/20241016/sud-1978390981.html

https://ria.ru/20241016/nigeriya-1978299962.html

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сербия