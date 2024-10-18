В Сербии прогремел взрыв на оборонном предприятии
При взрыве на оборонном предприятии в Сербии пострадали четыре человека
© AP Photo / Darko VojinovicАвтомобиль скорой помощи в Сербии
© AP Photo / Darko Vojinovic
Автомобиль скорой помощи в Сербии. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 18 окт - РИА Новости. При взрыве на оборонном предприятии "Слобода" на западе Сербии пострадали четыре человека, один получил серьезные травмы, передает агентство Танюг.
"Слобода" является одним из крупнейших оборонных предприятий Сербии с широкой линейкой военной продукции.
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"При взрыве на оборонном предприятии "Слобода" в городе Чачак пострадали четыре человека, из которых один получил серьезные ранения. Мужчина 36 лет доставлен в больницу города Чачак с ожогами лица, шеи и травмой руки, после обследования помещен в отделение интенсивной терапии", - указало агентство.
Предыдущий инцидент на фабрике произошел три года назад в июне, без пострадавших.
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